Priti Patel: Wielka Brytania zbyt długo traktowała pobłażliwie przestępców z zagranicy. Home Office zaostrzy kary więzienia?

Fot. Getty

Minister Spraw Wewnętrznych Priti Patel zapowiedziała koniec pobłażliwości dla przestępców pochodzących z zagranicy. W planie Home Office, którego szczegóły poznamy dziś w trakcie mowy tronowej Elżbiety II, jest twarde rozprawienie się z obcokrajowcami, którzy w UK dopuścili się naruszenia prawa.

Zbyt długo byliśmy pobłażliwi dla przestępców z zagranicy. Wyrok za złamanie nakazu deportacji jest w tej chwili zdecydowanie zbyt niski, a wielu przestępców dochodzi do wniosku, że warto spróbować powrócić do kraju, w którym dostajesz jedynie po łapach [w którym jest się łagodnie karanym – przyp.red.]. Powstrzymanie zagranicznych przestępców przed ponownym wjazdem do kraju i pozostawienie tych, którzy się na taki wjazd zdecydują, dłużej za kratkami, uczyni nasz kraj bezpieczniejszym – powiedziała minister spraw wewnętrznych zarysowując w weekend rozwiązania, jakie dziś w parlamencie wygłosi Elżbieta II podczas mowy tronowej.

Według najnowszych planów Home Office przestępcy, którzy zostali deportowani, a którzy ponownie, nielegalnie wjadą do UK, trafią do więzienia na dłużej, niż obowiązujące obecnie 6 miesięcy. Z szacunków rządu wynika bowiem, że każdego roku do UK próbuje powrócić nawet ok. 40 000 takich osób. Ale to jeszcze nie wszystko - rząd planuje także zaostrzyć kary za brutalne przestępstwa, poprzez między innymi ograniczenie stosowania w przypadku najniebezpieczniejszych kryminalistów tzw. klauzuli automatycznego warunkowego zwolnienia. Klauzula ta umożliwia warunkowe zwolnienie skazanego niezwłocznie po odbyciu przez niego określonej części kary, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności przemawiające przeciwko takiemu zwolnieniu.

Plany Home Office, które przedstawi dziś w trakcie mowy tronowej królowa Elżbieta II, już zostały skrytykowane przez opozycję. Przeciwnicy Priti Patel nie tyle jednak uderzyli w same plany, co w politykę w zakresie walki z przestępczością prowadzoną przez torysów w ostatnich latach. Chodzi tu między innymi o cięcia, w wyniku których w UK zmniejszyła się liczba policjantów i spadły nakłady na efektywną walkę z przestępcami.