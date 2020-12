Boris Johnson ogłosił rozpoczęcie masowych szczepień. Mieszkańcy UK muszą się uodpornić, jeśli chcą zakończenia restrykcji

Fot. Getty

Premier Wielkiej Brytanii oficjalnie potwierdził pierwsze doniesienia Ministerstwa Zdrowia. Już w przyszłym tygodniu na Wyspach rozpoczną się szczepienia, które zaplanowano na masową skalę. „Odniesiemy sukces” na wiosnę zapewnia premier UK. Doradca rządowy ostrzega jednak, że mieszkańcy UK muszą poddać się szczepieniom, jeśli chcą zniesienia restrykcji i powrotu do normalności.

Masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się już w przyszłym tygodniu, ogłosił w środę premier Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo jest pierwszym krajem zachodnim, który zatwierdził szczepionkę na koronawirusa i ogłosił dopuszczenie jej do użytku. Brytyjskie władze zakupiły już 40 milionów dawek szczepionki Pfizer-BioNTech.

Boris Johnson ogłosił rozpoczęcie szczepień na koronawirusa

Podczas środowej konferencji prasowej, ogłaszając rozpoczęcie szczepień, Boris Johnson podkreślił, że nadzieja na powrót do normalności wiosną przyszłego roku nie jest już dłużej tylko nadzieją, ponieważ teraz posiadamy „pewną wiedzę, że odniesiemy sukces”.

Po zakończeniu badań nad szczepionką firm Pfizer i BioNTech, agencja Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) stwierdziła, że pomimo rekordowo szybkiego tempa, w procesie testowania szczepionki nie pojawiły się żadne wątpliwości. Według MHRA szczepionka na koronawirusa została poddana drobiazgowej kontroli przez ekspertów, którzy prowadzili badania przez 24 godziny na dobę. Zatwierdzona przez Wielką Brytanię szczepionka osiągnęła 95% skuteczności w zapobieganiu COVID-19.

Mieszkańcy UK muszą się szczepić, jeśli chcą zakończenia restrykcji

Podczas środowej konferencji prasowej, która odbywała się na Downing Street, obok premiera UK wypowiedział się również zastępca dyrektora medycznego Anglii prof. Jonathan Van-Tam. Jeden z czołowych doradców rządu podkreślił, że mieszkańcy UK powinni się szczepić, jeśli chcą zakończenia restrykcji. Zdaniem profesora Jonathana Van-Tam, „niski poziom przyjmowania” szczepionek mających na celu ochronę przed wirusem „prawie na pewno przedłuży ograniczenia” - ponieważ wirus nie zniknie, ale zostanie z nami na zawsze.

Kiedy dokładnie zaczną się szczepienia na koronawirusa?

Ze wstępnych informacji wynika, że szczepienia na koronawirusa mają rozpocząć się we wtorek w przyszłym tygodniu. Pierwsze dawki zostaną rozdysponowane wśród personelu domów opieki i wśród osób starszych w wieku powyżej 80 lat. Minister Zdrowia Matt Hancock poinformował, że pierwsze zakupione dawki szczepionki na koronawirusa docierają już do Wielkiej Brytanii, a do końca roku dostarczonych do UK zostanie 5 milionów dawek z 40 milionów dawek szczepionki zamówionych i opłaconych już przez brytyjskie władze. Szczepionka produktowana jest w fabrykach w Belgii.