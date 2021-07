Boris Johnson nie wyklucza kolejnego lockdownu. „Pandemia nie skończy się 19 lipca” ostrzegł premier

Fot. Getty

Pomimo ogłoszenia dotyczącego zakończenia lockdownu w Anglii (zaplanowanego na 19 lipca) oraz mimo wcześniejszych zapewnień o tym, że wyjście z lockdownu jest „nieodwracalne”, Boris Johnson wciąż nie wyklucza kolejnego zaostrzenia restrykcji.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Boris Johnson poinformował, że rząd na razie podtrzymuje plan zakończenia lockdownu w Anglii 19 lipca - jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero 12 lipca. We wcześniejszych swoich wypowiedziach premier podkreślał, że zakończenie lockdownu w Anglii 19 lipca będzie „ostrożne, ale nieodwracalne” - co pozwalało przypuszczać, że nie będzie już powrotu do lockdownu.

Boris Johnson nie wyklucza kolejnego lockdownu?

Jednak na ostatniej konferencji prasowej na Downing Street, Boris Johnson unikał odrzucenia możliwości przywrócenia lockdownu w przyszłości. Premier podkreślił, że na razie nie nastał jeszcze dobry moment na demobilizację, ponieważ „do końca pandemii jest jeszcze daleko i nie skończy się ona do 19 lipca”.

W związku z obserwowanym wzrostem zakażeń związanych z wariantem Delta, Boris Johnson powiedział także, że oczekuje się, iż liczba zgonów wzrośnie w ciągu lata, a rząd podejmie „wszelkie niezbędne kroki, by chronić społeczeństwo”. Premier powiedział także: „Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to jest właściwy moment” na ogłoszenie końca pandemii.

Przemówienie Borisa Johnsona ws. zakończenia lockdownu 19 lipca:

Przemawiając na konferencji prasowej w poniedziałek, Boris Johnson powiedział: „Chcemy osiągnąć właściwą równowagę i staramy się przejść od systemu bardzo skomplikowanych nakazów rządowych do takiego systemu, w którym będziemy polegać na osobistej odpowiedzialności ludzi (…).To, co osiągnęliśmy dzięki wprowadzeniu szczepionek, ustawiło nas na bardzo silnej pozycji w porównaniu z wieloma innymi krajami pod względem muru ochronnego, który mamy - ale musimy zachować ostrożność”.

Brytyjskie media spekulują, że restrykcje mogą powrócić na okres jesienno-zimowy. Nie jest też wykluczone, że powróci system lokalnych lockdownów, wprowadzanych w miejscach z najwyższymi wskaźnikami zakażeń, hospitalizacji oraz zgonów. Decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła.