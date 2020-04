Boris Johnson szykuje się do powrotu! Na Downing Street może pojawić się już w poniedziałek

Premier nadal dochodzi do zdrowia w posiadłości Chequers, jednak planuje już wziąć udział w spotkaniu swoich ministrów w przyszłym tygodniu. Pojawiły się także doniesienia, że może on „wrócić do pracy na Downing Street w poniedziałek”.

Boris Johnson powoli przygotowuje się do powrotu na Downing Street i planuje wziąć udział w spotkaniu swojego gabinetu w następnym tygodniu. Ministrowie zostali już poinformowani, aby przygotować się do powrotu premiera do pracy w poniedziałek – jak podał „Daily Telegraph”.

Gazeta, w której Boris Johnson publikował swego czasu artykuły, napisała także, że premier zażądał rządowych dokumentów. Z kolei Downing Street poinformowało, że powrót szefa rządu do swoich obowiązków nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.

- Premier obecnie dochodzi nadal do zdrowia w Chequers – powiedział rzecznik.

Z kolei na początku tego tygodnia Downing Street powiadomiło, że premier „formalnie nie wykonuje swoich rządowych zadań” i stosuje się do rad swojego zespołu medycznego w sprawie ewentualnego powrotu do pracy.

Ostatnie publiczne wystąpienie (wideo) Borisa Johnsona miało miejsce 12 kwietnia, w którym podziękował on pracownikom szpitala St Thomas za uratowanie mu życia, gdy znajdował się na intensywnej terapii. Premier powiedział także, że obawia się kolejnego wzrostu liczby zachorowań na Covid019, jeśli rząd zbyt wcześnie poluzuje obecne restrykcje dotyczące lockdown.