Rośnie liczba imigrantów z UE, którym niesłusznie odmawia się zasiłku Universal Credit – podaje grupa the3million

Grupa walcząca o prawa imigrantów z UE na Wyspach – the3million – zwraca uwagę na niepokojące doniesienia o tym, że coraz więcej obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii spotyka się z nieuzasadnioną odmową w dostępie do zasiłku Universal Credit szczególnie teraz w czasie kryzysu.

Imigranci z UE, którzy stracili pracę na skutek obecnego kryzysu lub zarabiają teraz mniej, mimo tego, że uprawnieni są do zasiłku powszechnego Universal Credit, coraz częściej odmawia im się do niego dostępu i w ten sposób skazuje się na jeszcze większe kłopoty finansowe lub życie w nędzy.

Na niepokojącą sytuację zwróciła uwagę grupa the3million, która znana jest z walki na rzecz obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jak wiemy, imigranci z UE, zwłaszcza ci, którzy przez lata płacili w UK podatki, a którzy teraz znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej, uprawnieni są do zasiłku Universal Credit.

Współzałożycielka the3million, Maike Bohn powiedziała, że coraz więcej obywateli UE zgłasza ich grupie, iż w nieuzasadniony sposób odbiera się im prawo do starania się o Universal Credit, co z kolei tłumaczy się tym, że posiadają pre-settled status.

Zgodnie jednak z ustaleniami zawartymi w Withdrawal Agreement, zarówno pre-settled status jak i settled status uprawniają imigrantów z UE do korzystania z pomocy socjalnej po Brexicie.

- Zaapelowaliśmy do rządu, aby zredukował biurokrację, która jest krzywdząca dla obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii – powiedziała Bohn i dodała, że the3millions zapytało Ministerstwo Pracy i Emerytur o odrzucanie wniosków o Universal Credit imigrantów z UE.

Rzecznik ministerstwa powiedział na zarzut w sposób wymijający:

- Rząd chroni prawa obywateli UE mieszkających w UK. Przez aplikowanie o status zasiedlenia imigranci z UE będą mieli zagwarantowane prawo do legalnej pracy, studiów, dostępu do zasiłków oraz innych usług w Wielkiej Brytanii tak, jak to było do tej pory.

