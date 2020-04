Boris Johnson każe się izolować mieszkańcom Wysp, a sam chory na koronawirusa chciałby zakończyć kwarantannę już w piątek

Jak podają serwisy informacyjne "Daily Mirror", "Sputnik news" i "Yahoo news" - rzecznik premiera potwierdził, że Boris Johnson chciałby w piątek zrezygnować z kwarantanny, którą odbywa na Downing Street po tym, jak wykryto u niego koronawirusa w ubiegły piątek. Lekarze są jednak przeciwni tak szybkiemu powrotowi premiera do bezpośredniego kontaktu z innymi.

Mimo sprzeciwu ze strony lekarzy oraz laburzystów Boris Johnson chce zrezygnować z samoizolacji w piątek mimo tego, że dokładnie w ubiegły piątek otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Szef rządu nie bierze w tym wypadku pod uwagę zasadności wprowadzonych przez siebie regulacji dotyczących samoizolacji oraz dystansu społecznego.

I don't know how much clearer I can be here:@WHO: Self-isolate for 14 days.

UK Govt: Self-isolate for 7 days.

Science: Incubation period can be up to 14 days.



The UK Govt needs to change its advice, urgently. We risk spreading this disease.