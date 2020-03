Koronawirus w UK: z obawy przed zakażeniem Brytyjka "wykąpała" w wannie swoje zakupy z Tesco!

Fot: Twitter @EvieLancaster

Niektórzy z Brytyjczyków podczas pandemii ulegają koronawirusowej panice i zachowują się niezbyt mądrze, delikatnie mówiąc.

Wytyczne dotyczące zachowania podstawowych zasad higieny podczas pandemii są bardzo proste i klarowne. Kluczowe jest częste i prawidłowe mycie rąk. Nie można zapominać o unikaniu dotykania rękami twarzy oraz kichaniu i kaszleniu w chusteczkę lub zgięty łokieć. Oprócz tego warto pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych ludzi - nie tylko tych, którzy przejawiają lub mogą przejawiać objawy zakażenia.

Wydaje się proste i klarowne? Jak widać, nie dla wszystkich Brytyjczyków! Niektórzy w ramach ochrony przez koronawirsuem... kąpią zakupy! Tak, wszystko wskazuje, że to nie jest żaden żart - na Twitterze użytkowniczka kryjąca się pod nickiem Evie Lancaster opublikowało zdjęcie... zakupów z Tesco kąpiących się w wannie! "Jakie środki ostrożności podejmujecie podczas globalnej pandemii? Moja mama kąpie dostawę z Tesco" - napisała.

What precautions are you all taking during the global pandemic? My mum is bathing her Tesco delivery pic.twitter.com/96TnBPgjwO