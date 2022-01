Nadchodzi koniec testów dla podróżnych w UK? Minister transportu sugeruje dalsze ułatwienia dla części podróżnych

Fot. Getty

Czy brytyjskie władze rozważają całkowite zniesienie restrykcji dotyczących testowania podróżnych zagranicznych? Minister transportu pozwala mieć nadzieję, że tak – choć prawdopodobnie niezaszczepieni wciąż będą mieli trudniej i drożej.

W minionych dniach Wielka Brytania złagodziła zasady dotyczące testów dla podróżnych zagranicznych, którzy są w pełni zaszczepieni oraz dla dzieci. Z niedawnej wypowiedzi ministra transportu Granta Shappsa można jednak przypuszczać, że ze strony władz UK nie jest to ostatni krok w kierunku "normalności". Kluczowe w tej kwestii mogą się okazać szczepienia. Co dokładnie powiedział minister z rządu Borisa Johnsona?

Nadchodzi koniec testów dla podróżnych w UK?

W rozmowie z Times Radio Breakfast Grant Shapps zasugerował, że w nie tak odległej przyszłości testy dla podróżnych zagranicznych mogą zostać całkowicie zniesione – choć prawdopodobnie w mocy pozostaną jakieś ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Minister transportu mówił między innymi:

„Mogę wyobrazić sobie świat, w który w ogóle nie trzeba przeprowadzać testów. Nie mogę zagwarantować, że wszędzie będzie tak samo, ponieważ wszystko zależy od tego, jakie decyzje podejmą inne kraje na całym świecie. Wyobrażam sobie jednak, że w dającej się przewidzieć przyszłości będziemy żyć w świecie, w którym status szczepień jest czymś, czego kraje oczekują”.

Słowa ministra Shappsa nie oznaczają oczywiście, że zapadła jakakolwiek decyzja władz UK w tej sprawie. Nic nie wiadomo także o jakichkolwiek szczegółowych planach - trudno więc na razie powiedzieć, jak miałby wygądać "świat przyszłości", którego dotyczą sugestie szefa departamentu transportu.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna wprowadziły znaczące ułatwienia w zakresie testów dla w pełni zaszczepionych podróżnych oraz osób niepełnoletnich. Zmiany te nie dotyczą podróżnych niezaszczepionych, nie w pełni zaszczepionych i zaszczepionych preparatami, które nie są akceptowane w Wielkiej Brytanii.

Ułatwienia dla zaszczepionej oraz niepełnoletniej części podróżnych zostały wprowadzone w dwóch etapach. Od piątku 7 stycznia wskazane grupy nie muszą już wykonywać testów przed podróżą do UK, a po przyjeździe na Wyspy nie mają obowiązku izolowania się do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu „2. dnia”. Z kolei od niedzieli 9 stycznia podróżni z tych samych dwóch grup mogą wykonywać testy antygenowe (zamiast dotychczas wymaganych droższych testów PCR) – chodzi tu o testy, które trzeba wykonać po przyjeździe do UK, najpóźniej 2. dnia.