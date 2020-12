Bilety w Ryanairze do Polski już za 7,99 funta. Irlandzkie linie zwiększają liczbę połączeń z UK

Do 8 grudnia można kupić bilety Ryanaira w promocyjnych cenach, m.in. do Polski, na terminy od 1 grudnia 2020 do 10 stycznia 2021. Ponadto irlandzkie linie lotnicze zwiększają liczbę połączeń na święta.

Po dwóch dużych wyprzedażach w Ryanairze w Black Friday i Cyber Monday irlandzkie linie postanowiły kontynuować sprzedaż biletów w promocyjnych cenach do 8 grudnia. Gdzie możemy polecieć wydając najmniej?

Promocja w Ryanairze do 8 grudnia

Bilety lotnicze w wyjątkowo przystępnych cenach możemy kupić na terminy od 1 grudnia 2020 do 10 stycznia 2020. Wśród destynacji objętych promocyjnymi cenami znalazła się także Polska.

Z informacji na stronie Ryanaira wynika, że za 7,99 funta możemy polecieć z lotniska London Stansted do Budapesztu, Mediolanu, Olsztyna, natomiast z London Luton do Aten. Niewiele droższe bilety znajdziemy do Krakowa (12,24 funta z London Luton lub 14,99 funta z London Stansted i z Bristolu).

W cenie 14,99 polecimy także ze Stansted do Wenecji, Wilna, na Maltę, do Bukaresztu. Wydając zaledwie 12,99 funta polecimy z London Stansted do Rygi, z Edynburga do Gdańska i za 13,99 funta z Edynburga do Krakowa.

Ryanair dodaje połączenia

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony klientów Ryanair zdecydował się dodać połączenia do swojego świątecznego harmonogramu lotów. W rezultacie irlandzkie linie zwiększyły liczbę połączeń o dodatkowe 24 z Dublina, London Stansted, czy London Gatwick.