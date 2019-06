BBC podjęło decyzję - od 2020 roku TV licence będzie płacone 3,7 mln gospodarstw domowych więcej!

Plany władz telewizji BBC dotyczące nałożenia na emerytów opłat w ramach TV licence spotkały się z miażdżącą krytyką. To będzie "kolejny gwóźdź do trumny" dla osób, które przez całe życie ciężko pracowały.

Od czerwca 2020 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia będą musiały zacząć płacić brytyjski odpowiedniej abonamentu telewizyjnego - to oficjalny komunikat BBC. Oznacza to, że około 3,7 miliona gospodarstw domowych, które wcześniej były zwolnione z opłacania TV licence, teraz będzie musiało się dokładać do budżetu brytyjskiego nadawcy. Wyjątkiem będą domy, w których przynajmniej jedna osoba otrzymuje pension credit.

GORĄCY TEMAT: 10 brytyjskich miast, w których w czerwcu znajdziesz lepszą pracę

Dlaczego podjęto taką decyzję? Otóż według BBC "dochody, majątek i długość życia osób starszych uległy znacznej poprawie, spadły wskaźniki ubóstwa wśród emerytów, a ich gospodarstwa domowe osób odnotowują wyższy poziom dobrostanu w zakresie różnych wskaźników", jak czytamy w specjalnym raporcie.

Oszacowano również, że do 2021 BBC na bezpłatne opłaty licencyjne dla osób powyżej 75. roku życia będzie wydawać aż 745 mln funtów w skali roku. Stanowi to jedną piątą wszystkich dochodów z opłaty abonamentowej. A co na to ci, których te opłaty dotkną?

CZYTAJ TAKŻE: Kurs funta coraz słabszy. Zwiększa się ryzyko twardego Brexitu wraz z ujawnieniem nazwisk kandydatów do stanowiska premiera

77-letni Thomas Pevitt jest emerytowanym stolarzem. Żyje razem ze swoją 78-letnią żoną, która jest niewidoma. Według niego zmiany w opłatach z TV licence jest "kolejnym gwoździem do trumny" dla ludzi, którzy przez całe życie ciężko pracowali. - Wszystkie te niby niewielki podwyżki tu i tam zbierają się razem i mocno uderzają w nasz budżet - komentował dla "The Evening Standard". - Ta podwyżka mocno na nas wpłynie. Myślę, że klasa pracująca został uderzona przez ten rząd z lewej strony, z prawej strony - komentuje zwracając uwagę, że jak zwykle dostało się najbiedniejszym.

Obecnie stawka TV licence wynosi 154,50 £ rocznie za telewizor kolorowy i 52 £ rocznie za telewizor czarno-biały. A tymczasem może warto zastanowić się nad telewizją internetową? Alternatywą dla zwykłej TV jest WEEB TV, czyli telewizja internetowa, za którą nie trzeba płacić żadnych abonamentów.

WEEB TV umożliwia nie tylko oglądanie mnóstwa kanałów bez ponoszenia kosztów abonamentowych, ale także na stworzenie swojego własnego kanału multimedialnego! Dzięki temuWEEB TV to miejsce gdzie znajdziesz polską telewizję przez internet. Ważne transmisje na żywo czy popularne kanały telewizyjne prowadzone przez użytkowników z całego świata!