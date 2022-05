Baristka ze Starbucksa zachowała się w sposób niedopuszczalny? Internauci podzieleni w sprawie serduszka na kubku z kawą

Flirt - co jest, a co nie jest dozwolone?

Fot. Getty

To nagranie na Tik Toku zelektryzowało internautów. Młoda kobieta poskarżyła się w sieci na zachowanie baristki ze Starbucksa, która na kubku z kawą jej chłopaka nie tylko pożyczyła mu „dobrego dnia”, ale też umieściła serduszko.

Bariści w Starbucksie i w różnych innych sieciach kawiarni często piszą na kubkach z kawą nasze imiona. Zamówień przy kasie jest na tyle dużo, że ma na to celu ograniczenie pomyłek. Ale czy napisanie na kubku z kawą, przeznaczoną dla młodego mężczyzny, który na dodatek przebywa w lokalu ze swoją dziewczyną, „dobrego dnia” i narysowanie przy tym serduszka, przekracza już cienką granicę tego, co jest, a co nie jest dopuszczalne? Internauci są w tej sprawie podzieleni – jedni są zdania, że jest to absolutne przekroczenie dobrego smaku i niedozwolony flirt, a inni uważają, że jest to miła wiadomość, która niekoniecznie ma jakikolwiek podtekst.

To nagranie na Tik Toku zobaczyło blisko 2 mln internautów

Nagranie na Tik Toku, na którym Kiley Miller poskarżyła się, że baristka flirtowała z jej chłopakiem, obejrzało 1,7 mln internautów, a liczba ta stale rośnie. 260 000 osób polubiło też wideo, które zdecydowanie internautów podzieliło. Na nagraniu widać, że kubek z kawą Starbucks, z imieniem „Jeff”, opatrzony jest też napisem: „Miłego dnia” i serduszkiem. - To flirt czy po prostu oznaka bycia miłym? Widzę tu serduszko – mówi kobieta. I dodaje: - Kim ona jest? Ostatecznie jednak Miller puentuje, że w zasadzie to nie ma znaczenia, a ją to aż tak nie obchodzi. Natomiast jej chłopak mógłby w takim wypadu odwzajemnić flirt, jeśli tylko dzięki temu dostaliby darmową kawę.

Wśród internautów nie ma zgody na temat zachowania baristki. „Jako baristka Starbucks nigdy nie napisałam czegoś takiego na czyimś napoju” - napisała jedna kobieta. A inna zaznaczyła: „Pracowałam w Starbucksie przez 5 lat. Robiłam to tylko w stosunku do facetów, z którymi flirtowałam”.