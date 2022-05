Oto siedem objawów salmonelli, na które należy zwrócić uwagę po tym, jak wycofano ponad 100 produktów z kurczakiem ze sklepów

Co mówi na ten temat NHS i o co należy zadbać w pierwszej kolejności?

Mieszkańcy Wysp ostrzegani są przed objawami salmonelli po tym, jak kanapki i inne produkty z kurczakiem zostały wycofane ze sprzedaży w Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Co-op, Pret a Manger, Marks & Spencer i Aldi ze względu na ryzyko zakażenia. Wycofano już ponad 100 produktów od jednego z głównych dostawców.

Wydano ostrzeżenie dla konsumentów w związku z wycofaniem ze sprzedaży ponad 100 produktów zawierających kurczaka, który mógł być skażony salmonellą. Cranswick Country Foods poinformował, że poprosił swoich klientów o usunięcie wszystkich produktów zawierających kurczaka gotowego do spożycia wyprodukowanego w określonym okresie po tym, jak „rutynowa kontrola wewnętrzna” wykazała obecność salmonelli w „ograniczonej liczbie” takich produktów w swoich zakładach przetwórstwa drobiu w Hull.

Kurczaki skażone salmonellą

Produkty w sieci sklepów ogólnospożywczych i innych punktów, jak One Stop Tesco, Starbucks, Costa i Amazon są również potencjalnie skażone. Producent kanapek Greencore powiedział, że „szybko przechodzi do alternatywnych źródeł dostaw, aby zminimalizować potencjalny niedobór produktów”.

Cranswick podał w oświadczeniu, że współpracuje z Foods Standards Agency (FSA), aby rozwiązać problem.

„Przeprowadzamy dokładne dochodzenie w sprawie możliwej przyczyny skażenia, a teren pozostanie zamknięty do czasu zakończenia dochodzenia. Bezpieczeństwo i jakość każdego produktu wytwarzanego przez Cranswick jest naszym priorytetem numer jeden, a wszystkie niezbędne protokoły będą przestrzegane i zakończone przed wznowieniem produkcji” – podała firma.

Ostrzeżenie dla konsumentów

FSA poradziło każdemu, kto kupił jeden z potencjalnie zagrożonych produktów, aby go nie spożywał i zwrócił do sklepu, w którym go nabył, aby uzyskać pełen zwrot pieniędzy. Sprzedawcy detaliczni i kawiarnie sporządzili listy produktów, których dotyczy problem, w tym daty przydatności do spożycia.

Objawy zatrucia salmonellą

NHS podaje sześć głównych oznak zatrucia pokarmowego salmonellą:

- biegunka

- skurcze żołądka

- wymioty

- gorączka

- bóle

- ogólnie złe samopoczucie.

Salmonelloza rozwija się po spożyciu bakterii salmonelli, a objawy zwykle pojawiają się od 12 do 72 godzin. NHS twierdzi jednak, że u niektórych osób objawy moją utrzymywać się na „niskim poziomie” przez „kilka tygodni” zanim się rozwiną. Zatrucie salmonellą można zwykle wyleczyć w domu, a objawy zwykle ustępują w ciągu tygodnia.

Najważniejsze jest picie dużej ilości płynów takich jak woda, aby uniknąć odwodnienia. W niektórych skrajnych przypadkach może dojść do odwodnienia i wtedy wymagana jest opieka szpitalna.