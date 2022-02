Bank of England podnosi stopy procentowe do 0,5% w ramach walki z inflacją w UK

Bank of England podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych o ćwierć procenta, z 0,25 proc. do 0,5 proc. Tym samym "interest rate" w UK znajdzie się na najwyższym poziomie od dwóch lat. Dlaczego brytyjski bank centralny podjął taką decyzję i jak odbije się ona na naszych portfelach?

W ramach walki z rosnącą na Wyspach inflacją Komitet Polityki Monetarnej (Monetary Policy Committee) zdecydował o podniesieniu stóp procentowych drugi raz z rzędu. Decyzja w tej sprawie została podjęta stosunkiem głosów 5:4. Trzech członków MPC, którzy zagłosowali przeciw, nie negowało konieczności podniesienia stóp. Wychodzili z założenia, że stopy powinny zostać zwiększone do 0,75 proc.

Podniesienie stóp procentowych przez Bank Anglii było zgodne z oczekiwania rynku i prognozami ekspertów. Przez czas pandemii znajdowały się one na rekordowo niskim poziomie, lecz w obliczu szalejącej inflacji na Wyspach sposobem na poskromienie malejącej wartości pieniądza. Inflacja obecnie znajduje się na najwyższym poziomie od dekady. Wskaźnik Consumer Price Index (CPI) wynosi w Wielkiej Brytanii 5.4% i znajduje się o dwa procent powyżej celu ustanowionego przez BoE. Zgodnie z analizami w przeciągu najbliższych miesięcy w kwietniu 2022 może wzrosnąć nawet do 7,25%.

