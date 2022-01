Polskie lotniska szukają pracowników za 45 tys. zł miesięcznie. Stres i odpowiedzialność są jednak duże

Czy to jednak dobra oferta – biorąc pod uwagę stres i odpowiedzialność?

Trwa rekrutacja na polskich lotniskach. Co trzeba zrobić, żeby otrzymywać pensję sięgającą nawet 45 000 PLN miesięcznie?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAPŻ) prowadzi właśnie rekrutację na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Ponieważ praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wysokim stresem, wynagrodzenie również nie jest małe. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci? Czy trudno zostać kontrolerem lotów w Polsce?

Polskie lotniska szukają kontrolerów lotów

Oferta opublikowana przez PAPŻ wygląda bardzo atrakcyjnie. Szczęśliwiec będzie pracował w ramach 7,5-godzinnych dyżurów, jednak zadania zawodowe będą mu zajmować jedynie około 5,5 godz. dziennie. W tym czasie trzeba być jednak maksymalnie skupionym, ponieważ wykonywane obowiązki mają bezpośredni związek z ludzkim zdrowiem i życiem. Jest to więc praca mocno stresująca.

Czy pensja rekompensuje napięcie psychiczne? Jak informuje Business Insider, pomimo iż godzin realnej pracy jest tak naprawdę niewiele, wynagrodzenie jest bardzo wysokie. Na stanowisku kontrolera lotów na polskich lotniskach można zarobić średnio od 21,3 tys. PLN do 32 tys. PLN brutto miesięcznie – na lotniskach regionalnych, w zależności od miasta. Natomiast w samej Warszawie stawka jest o wiele wyższa i wynosi 32-45 tys. PLN brutto miesięcznie. Co więcej, do podstawowej pensji dochodzą liczne dodatki.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci?

Choć powyższa oferta wygląda bardzo atrakcyjnie, kandydaci muszą spełnić jedynie podstawowe wymagań, taki jak ukończone 18 lat, wykształcenie średnie i znajomość języka angielskiego. Ważne są także takie predyspozycje, jak dobra dykcja, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją, wyobraźnia przestrzenna czy zdolność do pracy w zespole

Jest jednak drobny haczyk – aby zostać kontrolerem lotów w Polsce trzeba ukończyć dwuletni kurs organizowany przez PAPŻ. Co ważne, kursanci również otrzymują pensję – jest ona jednak początkowo minimalna i wzrasta dopiero wraz z osiąganiem kolejnych etapów.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 9 marca 2022, wypełniając formularz na stronie internetowej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAPŻ).