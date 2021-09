Aż 34 460 nowych zachorowań i 166 ofiar śmiertelnych w ciągu 24 godzin

W Wielkiej Brytanii odnotowano kolejnych 166 przypadków ofiar śmiertelnych, co daje sumę 135 621 od początku pandemii. Z kolei w środę odnotowano 34 460 nowych zachorowań. Jest to wzrost w porównaniu z wtorkiem, kiedy zarejestrowano 31 564 przypadki.

Mimo masowych szczepień pandemia w Wielkiej Brytanii trwa nadal, a liczba nowych przypadków zachorowań jest wciąż duża. W związku z wkraczaniem w okres jesienno-zimowy i zapowiedzią rządu związaną z wprowadzeniem „Planu B” związanego z większymi restrykcjami, gdy statystyki dotyczące zachorowań będą alarmujące, warto przyglądać się liczbom.

Statystyki dotyczące zachorowań

O ile mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań w Wielkiej Brytanii – we wtorek odnotowano 31 564 przypadków, a w środę już 34 460, to w tym samym czasie nastąpił spadek liczby ofiar śmiertelnych z 203 we wtorek do 160 w środę.

Z kolei w szpitalach na Wyspach jest obecnie 7 731 chorych na Covid-19. Dla porównania – w tym samym okresie roku ubiegłego było ich 1 558.

Rząd nadal wierzy w szczepienia

Z rządowych danych do 21 września wynika, że podano już 93 200 697 szczepionek w Wielkiej Brytanii, z czego 48 644 692 to były pierwsze dawki, a 44 556 005 to były dawki drugie.

W środę z kolei Chris Whitty uświadamiał rodziców, że dziecko w wieku od 12 do 15 lat, które nie otrzyma szczepionki, zarazi się w pewnym momencie koronawirusem. Profesor Whitty powiedział, że istnieje większe prawdopodobieństwo, iż niezaszczepione dzieci „złapią infekcję w pewnym momencie”.

Premier natomiast zaznaczył, że rząd nie zamierza wprowadzać takich obostrzeń, jak w ubiegłoroczne święta. Przyznał, że mogą wystąpić problemy z dostawami produktów spożywczych do sklepów w tym czasie, jednak przynajmniej rodziny będą mogły spędzić ten czas razem.