Tesco ostrzega: Pustki na półkach sklepowych przed świętami mogą być większe niż w czasie pierwszego lockdownu

Tesco ostrzega brytyjski rząd, że konsumenci w UK mogą zobaczyć w sklepach puste półki przed świętami i sytuacja ta będzie gorsza niż w czasie pierwszego lockdownu. Do apelu dołączyły też inne firmy z branży spożywczej.

Paniczne robienie zakupów może wrócić przed świętami, a konsumenci znowu mogą trafić na pustki na półkach w supermarketach, jednak tym razem będą one większe niż w czasie pierwszego lockdownu, jeśli rząd nie podejmie natychmiastowych działań w tej sprawie – ostrzegają firmy z branży spożywczej.

Pustki na półkach sklepowych przed świętami

Kryzys związany z brakiem kierowców ciężarówek coraz bardziej daje się we znaki firmom spożywczym i przy wzmożonych zakupach przedświątecznych może doprowadzić do wyjątkowych problemów.

Obecnie Tesco poszukuje aż 800 kierowców ciężarówek – mimo że od lipca oferuje 1000 funtów bonusu dla kandydatów. Jak donosi The Road Haulage Association – w Wielkiej Brytanii brakuje około 100 000 kierowców, co najbardziej odczuwa branża spożywcza.

Prośba o pracowników z zagranicy

W czasie pierwszego spotkania grupy zadaniowej ds. łańcucha dostaw żywności i napojów pojawiło się ostrzeżenie dotyczące gromadzenia zapasów. Ministrowie zostali także poproszeni o sprowadzenie pracowników z zagranicy.

Andrew Woolfenden, dyrektor ds. dystrybucji i realizacji w Tesco w UK, powiedział:

- Obawiamy się, że do Świąt Bożego Narodzenia pustki na półkach w sklepach zwiększą się dziesięciokrotnie i wtedy wpadniemy w panikę kupowania.

Nie tylko supermarkety apelują do rządu o pomoc, dołączył do nich również Amazon, który uważa, że okres przedświąteczny w tym roku będzie prawdziwym wyzwaniem przy obecnych problemach.

Pilne wizy dla pracowników z zagranicy

Z kolei The National Farmers’ Union (NFU) zaapelowało o pilne wizy, które pozwolą firmom z UK rekrutować pracowników z zagranicy. W liście do rządu wiele firm z branży spożywczej wzywa władze do wprowadzenia specjalnych wiz dla osób z branży dostawczej, aby w trybie pilnym poszerzyć rekrutację pracowników.

Przewodnicząca NFU, Minette Batters, powiedziała:

- Jeśli tego nie wprowadzimy, pustki na półkach będą większe, a konsumenci wpadną w panikę, aby przetrwać zimę. Dlatego prosimy rząd, aby w trybie pilnym umożliwić branży rekrutację spoza Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 12 miesięcy, abyśmy mogli przetrwać zimę i uratować Boże Narodzenie.

Zwróciła także uwagę na fakt masowego marnowania żywności w związku z tym, że nie można jej dostarczyć na czas do sklepów.

- Każdego dnia pojawiają się nowe przykłady marnotrawienia żywności w całej branży, od kurczaków po wieprzowinę, owoce i warzywa, nabiał i wiele innych produktów. Żywność jest tam, ale potrzeba ludzi, aby dostarczyć ją konsumentom – dodała Batters.