Aż 31 pasażerów nie wpuszczono na pokład Ryanaira na lotnisku East Midlands, mimo posiadania przez nich biletów

U pasażerów, którzy nie zostali wpuszczeni na pokład Ryanaira na lotnisku East Midlands, pojawiły się łzy frustracji. Aż 31 osób, które zapłaciły za bilety do Hiszpanii, nie mogło wejść do samolotu ze względu na brak wymaganych dokumentów, o których nie zostali wcześniej poinformowani przez linie lotnicze.

Na lotnisku East Midlands 31 pasażerów nie zostało wpuszczonych na pokład Ryanaira mimo zakupionych biletów na lot do Malagi. Okazało się, że nie spełnili wymogu, jakim było posiadanie hiszpańskiej rezydentury, której wymagał rząd Hiszpanii od osób przyjeżdżających do kraju.

Pasażerów nie wpuszczono na pokład

Zdarzenie, do jakiego doszło na lotnisku East Midlands miało miejsce w piątek, 21 maja i żaden z pasażerów nie został wcześniej poinformowany przez linie lotnicze o wymogach hiszpańskiego rządu dotyczących rezydentury. W poniedziałek, 24 maja obowiązek ten został zniesiony, jednak pasażerowie wspomnianego lotu stracili po paręset funtów.

Pasażerowie mają pretensje do Ryanaira

Pasażerowie, którzy w piątek nie zostali wpuszczeni na pokład Ryanaira na lotnisku East Midlands, mają pretensje do irlandzkich linii lotniczych. Twierdzą, że postępowali zgodnie z instrukcjami na stronie Ryanaira i mieli przy sobie ważne świadectwa szczepienia przeciwko Covid-19. Na stronie irlandzkich linii nie podano jednak wymogu dotyczącego podróżnych udających się do Hiszpanii odnośnie rezydentury lub pisma rządowego ws. konieczności ich podróży.

Jeden z pasażerów powiedział:

- Gdy przyjechałem na lotnisko, poproszono mnie, abym się udał do bramki Ryanaira, gdzie moje dokumenty zostaną sprawdzone. Nie spodziewałem się żadnych problemów, gdyż byłem bardzo skrupulatny w uzyskaniu wszystkich dokumentów przez nich wymaganych. Jedna z kobiet poinformowała ludzi, że nie będą mogli polecieć tym samolotem, jeśli nie mają hiszpańskiego paszportu, dowodu złożenia aplikacji o rezydenturę lub pisma rządowego w sprawie tego, że podróż ta jest konieczna. To wywołało gniew, agresję i łzy wśród pasażerów, i trzech policjantów interweniowało w trakcie dyskusji. To była naprawdę żenująca sytuacja, która wywołała duży stres oraz spore straty finansowe dla niektórych.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.