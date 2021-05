Awantura w samolocie z UK do Polski. Pasażer odmówił wypełnienia karty lokalizacyjnej i ubliżał załodze

Straż Graniczna zatrzymała go na lotnisku we Wrocławiu.

Fot. Wikimedia Commons

Pasażer lecący z Londynu do Wrocławia został zatrzymany na polskim lotnisku za awanturę w samolocie i ubliżanie załodze. Mężczyzna nie chciał wypełnić karty lokalizacyjnej na podkładzie.

W samolocie lecącym z Wielkiej Brytanii do Polski doszło do awantury z udziałem 42-letniego pasażera. Mężczyzna miał wielokrotnie odmawiać zastosowania się do poleceń załogi samolotu, w tym kapitana, dotyczących konieczności wypełnienia karty lokalizacyjnej. Wypełnienie karty nie było jednak największym problemem - problemem było przede wszystkim niestosowne zachowanie mężczyzny. Pasażer zachowywał się agresywnie wobec personelu pokładowego, ubliżając pracownikom linii lotniczej, by zademonstrować jak bardzo jest niezadowolony z zaistniałej sytuacji.

W związku z awanturą, kapitan samolotu poprosił o interwencję Straży Granicznej na lotnisku docelowym, czyli we Wrocławiu-Starachowicach. Funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych z wrocławskiej placówki Straży Granicznej wkroczyli na pokład samolotu i wyprowadzili pasażera, prowadząc go do pomieszczeń służbowych. Ponieważ jednak mężczyzna nie był już dalej agresywny, nie został aresztowany i ostatecznie otrzymał mandat karny za awanturę i ubliżanie załodze w samolocie.

Formularz lokalizacyjny w przypadku podróży z UK do PL

Przypomnijmy, że osoby lecące z UK do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna w Polsce. Oznacza to między innymi, że osoby podróżujące samolotem z Wielkiej Brytanii muszą podać Straży Granicznej adres, pod którym będą odbywać kwarantannę, a także inne dane kontaktowe - potrzebne do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo, niektóre linie lotnicze wymagają też od pasażerów wypełnienia formularzy lokalizacyjnych jeszcze przed wejściem na pokład lub najpóźniej podczas lotu - informację o aktualnych wymaganiach poszczególnych linii lotniczych można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych przewoźników.

Należy pamiętać, że podróżując samolotem z UK do Polski, podróżny ma obowiązek poddania się kwarantannie, o ile nie jest na przykład ozdrowieńcem lub nie otrzymał dwóch dawek szczepionki zatwierdzonej w UE. W przypadku podróży spoza strefy Schengen (czyli np. przy bezpośredniej podróży samolotowej z UK do PL), z kwarantanny w Polsce nie zwalnia test wykonany przed przekroczeniem granicy PL. Kwarantannę w Polsce można skrócić, uzyskując negatywny wynik testu wykonanego nie później niż 48 godzin po przekroczeniu granicy PL.

