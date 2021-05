Podroż do Polski tylko dla ozdrowieńców, po zaszczepieniu lub z negatywnym wynikiem - nowe unijne regulacje wejdą 1 lipca

1 czerwca 2021 roku Polska będzie gotowa na przyjęcie regulacji związanych z Unijnym Certyfikatem Covid, a od 1 lipca system oparty na tzw." paszportach szczepionkowych" ma już w pełni funkcjonować w krajach UE.

W miniony wtorek potwierdzono gotowość naszego kraju w kontekście unijnego systemy certyfikatów covidowych. Polska została zweryfikowana pod kątem technicznym i pod kątem wytycznych UE. Jak wykazano, wszystko jest gotowe do wdrożenia Unijnych Certyfikatów Covid, które będą uławiać przemieszczanie się w strefie Schengen. "Zgodnie z planem, od 1 czerwca, Polska będzie gotowa, by podłączyć się już do systemu" - zapewniała zapewniła wiceminister zdrowia, Anna Goławska. Jednocześnie zaznaczała, że wprowadzenie tzw. "paszportów szczepionkowych" nie jest ograniczenie prawa do swobodnego przemieszczania się, ale dogodność dla obywatela, który spełni określone warunki.

Polska przystępuje do unijnego systemu opartego na "paszporcie szczepionkowym"

Jak ma działać Unijny Certyfikat Covid? W praktyce będzie to po prostu kod QR, w którym zapisane będą informacje o tym, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy jest ozdrowieńcem lub czy miała robiony w ostatnim czasie test na koronawirusa. Kody te będą dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), w mobilnych aplikacjach mojeIKP lub mObywatel. Rzecz jasna będzie można go również wydrukować.

"Odpowiednie służby będą miały specjalną aplikację "Zaszczepieni", która będzie odczytywać kody QR, by zweryfikować, czy osoba okazująca kod spełnia wymogi epidemiologiczne określone w danym kraju. Jednym słowem czy jest bezpieczna i spełnia wymagania, by przekroczyć granicę danego kraju UE" dodawała minister Goławska, którą cytujemy za PAP`em.

Nasz kraj będzie gotowy 1 czerwca, a sam system ma zostać wdrożony 1 lipca 2021

W jaki sposób unijne regulacje wpłyną na podróżowanie do Polski wraz z wprowadzeniem "paszportów szczepionkowych"? "Do Polski będzie mogła wjechać osoba, która albo jest zaszczepiona, albo jest ozdrowieńcem, albo wykonała w ciągu 24 godzin test. Taka zasada będzie obowiązywała nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich" - komentował na falach Radiowej Jedynki sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego, Waldemar Kraska.

Przypomnijmy, prace nad ułatwienie podróżowanie po krajach UE rozpoczęły się 17 marca 2021 roku wraz z wniosek przedstawionym przez Komisję Europejską. 1 czerwca 2021 gotowa ma być infrastruktura informatyczna we wszystkich krajach i wtedy również poszczególne kraje będą mogły się przyłączać do tego systemu. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 lipca.