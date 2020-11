APELUJEMY! Pomóż w odnalezieniu zaginionej 21-letniej Polki jadącej z UK do Polski

Grafika/źródło: Zaginieni przed laty

Jak podaje strona "Zaginieni przed laty" na trasie z Wielkiej Brytanii do Polski zaginęła Klaudia Jasińska. Czytelniku "Polish Express", jeśli możesz, to pomóż w odnalezieniu naszej 21-letniej rodaczki!

Jak czytamy na profilu FB "Zaginieni przed laty" Klaudia Jasińska, mieszkanka Grudziądza podjęła ostatnio pracę jako kierowca busa na trasach międzynarodowych. 28 października 2020 wyruszyła w swoją drugą trasę z Gdańska do Londynu służbowym samochodem dostawczym (najprawdopodobniej marki Volkswagen Crafter koloru białego, nie udało się ustalić czy był to blaszak czy plandeka).

Po raz ostatni kontaktowała się z bliskimi 30 października 2020 w godzinach porannych. Przekazała wtedy informacje, że wraca z Anglii i jest już we Francji, około 100 km od granicy angielskiej. Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu, ani nie wróciła do miejsca zamieszkania. Do chwili obecnej nie znaleziono również samochodu, którym podróżowała. Jej telefon jest wyłączony. Szpitale oraz komisariaty policji są na bieżąco sprawdzane. Samochód prawdopodobnie nie ma zainstalowanego czujnika GPS. To wszystkie informacje, jakie zostały przekazane od rodziny zaginionej.

AKTUALIZACJA: jak czytamy na FB "Zaginieni przed lat":

Fiat Ducato którym poruszała się zaginiona Klaudia został namierzony. Samochód stoi we francuskiej miejscowści Calais, na parkingu przy sklepie budowlanym. Niestety, dalej nie wiemy, co dzieje się z Klaudią.

Wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu Klaudii zachęcamy do działania - dzielcie się tą informacją, podawajcie ją dalej, udostępniajcie. Każda pomoc, nawet ta najmniejsza, się liczy.

Klaudia Jasińska: Rysopis

Wzrost: 165 cm

Sylwetka: szczupła budowa ciała

Włosy: ciemny brąz

Oczy: niebieskie

Znaki szczególne: Tatuaże

Za uszami księżyc i gwiazda

Na przedramieniu ufoludek

Na piersi hebrajski napis

Jeżeli ktokolwiek z Was posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Klaudii Jasińskiej proszony jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerem telefonu:

47 754 52 21

47 754 52 22

numerem alarmowym 112

lub najbliższą jednostką policji

