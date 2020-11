Stawka Real Living Wage rośnie - 250 tysięcy pracowników w UK będzie zarabiać więcej

Stawka Real Living Wage zostaje podniesiona do poziomu £9.50 - dla około 250 tysięcy pracowników oznacza to wzrost zarobków o 20 pensów za godzinę pracy. Zarobki pracowników w Londynie pójdą w gorę jeszcze bardziej, o dodatkowe 10 pensów, do poziomu £10.85.

Podwyżka stawki Real Living Wage ma na celu pomóc pracownikom i ich rodzinom w trudnych czasach epidemii koronawirusa w UK. Od czasu wprowadzenia pierwszego lockdownu jeszcze na wiosnę kolejnych 800 brytyjskich pracodawców podjęło decyzję o wprowadzeniu standardów wypracowanych przez Living Wage Foundation w ramach wynagradzania swoich pracowników - byli to między inni Tate and Lyle, Network Rail, Capital One i All England Lawn Tennis Club. Na terenie UK już prawie 7 tysięcy firm płaci swoim pracownikom wynagrodzenie odpowiadające rzeczywistym kosztom życia i pokrywające codzienne potrzeby.

Ile wynosi i czym jest Real Living Wage?

Przypomnijmy, Real Living Wage nie jest tym samym, co National Living Wage! National Living Wage to stawka krajowej płacy minimalnej. W chwili obecnej najniższe prawnie możliwe wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii dla pracowników, którzy ukończyli 25. rok życia wynosi £8,72 za godzinę. Stawka NLW jest co rok aktualizowana.

Z kolei Real Living Wage jest to realne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymywać pracownik, by móc się spokojnie utrzymać - jest to stawka wykalkulowana w oparciu o ceny artykułów gospodarstwa domowego oraz ceny usług w UK. Pracodawcy mogą dobrowolnie podjąć decyzję o wypłacaniu pensji w wysokości akredytowanej przez Living Wage Foundation, dzięki czemu ich pracownicy otrzymają wynagrodzenie, które realnie pokrywa ich potrzeby.

Czym Real Living Wage różni się od National Living Wage?

Real Living Wage różni się od National Living Wage w trzech podstawowych aspektach:

RLW jest dobrowolna, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku stosowania się do niej, podczas gdy NLW obowiązuje brytyjskich pracodawców na mocy ustanowionego w UK prawa

RLW jest też oczywiście wyższa niż NLW

Dodatkowo, RLW mogą otrzymywać pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a NLW obowiązuje dopiero od 25. roku życia

Według wyliczeń Living Wage Foundation w Wielkiej Brytanii około 5.5 miliona pracowników - około 20% całej siły roboczej w UK - zarabia poniżej standardu zapewniającego utrzymanie. Irlandia Północna ma najwyższy odsetek miejsc pracy opłacanych poniżej Real Living Wage i wynosi on 25,3%, a z kolei w Szkocji tylko 15,2% zatrudnionych zarabia poniżej £9.50 na godzinę.

Większość pracowników opłacanych poniżej poziomu Real Living Wage stanowią kobiety - w kwietniu 2020 było to 3.3 miliona, a więc 60% wszystkich pracowników.

