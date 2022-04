Anglia: 1 na 8 domów na wynajem stanowi zagrożenie da zdrowia. Landlordzi z sektora prywatnego nie dbają o nieruchomości?

Fot. Getty

Prywatni landlordzi w Anglii znaleźli się pod lupą brytyjskich parlamentarzystów. Deputowani alarmują, że jeden na osiem wynajmowanych lokali stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia lokatorów.

Według oficjalnych szacunków około 11 milionów mieszkańców Anglii mieszka w lokalach wynajmowanych w sektorze prywatnym. Sektor ten prężnie się rozwija, a w ciągu ostatnich 20 lat powiększył się dwukrotnie.

W ostatnim czasie sektorowi wynajmu prywatnego postanowiła przyjrzeć się parlamentarna komisji, która opublikowała raport ze swoich prac. W raporcie zaznaczono, że z powodu „poważnego zagrożenia” dla zdrowia i bezpieczeństwa lokatorów, NHS traci rocznie około 340 milionów funtów – ponieważ musi leczyć osoby, których zdrowie znacznie podupadło na skutek mieszkania w złych warunkach.

Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa angielskich lokatorów

Niestety, w raporcie zaznaczono także, że w praktyce lokatorzy często godzą się na mieszkanie w opłakanych warunkach, ponieważ nie stać ich na wynajem lepszego lokum, a problemów nie zgłaszają „na zewnątrz” – z obawy przed bezprawną eksmisją lub nawet późniejszym nękaniem ze strony właścicieli mieszkania. Problem ten potwierdzają też oficjalne dane, które pokazują, że councile kontrolują jedynie 0,1 proc. prywatnie wynajmowanych nieruchomości w Anglii, a od 2016 roku jedynie 1 na 10 landlordów otrzymał zakaz wynajmowania lokalu.

Jak szeroki jest to problem? Szacuje się, że łącznie w całej Anglii około 13 proc. (589 000) prywatnie wynajmowanych domów ma co najmniej jedno „zagrożenie kategorii 1”, czyli poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, na przykład wilgoć, pleśń, szkodniki lub inne okoliczności mogące wywoływać infekcje, a także takie defekty, jak wadliwa instalacja elektryczna i inne rzeczy mogące prowadzić do wypadków czy pożarów Tego rodzaju zagrożenie zobowiązany jest wyeliminować właściciel lokalu, jednak często nikt o to nie dba.

Gdzie jest najgorzej?

W których rejonach Anglii sytuacja jest najgorsza? Według raportu, największa liczba nieruchomości, w których odnotowano okoliczności stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia lokatorów, jest obecnie w Yorkshire i Humber – problem dotyczy tu co piątej nieruchomości prywatnej pod wynajem (21 proc.). Z kolei w Londynie problem dotyczy 9 proc. lokali.