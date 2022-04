Dziś podwyżka emerytur i zasiłków w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło

Fot. Getty

Brytyjskie świadczenia socjalne – emerytury oraz większość benefitów – wzrosły o 3,1 proc. od 11 kwietnia 2022 roku. Czy to wystarczy, by zneutralizować wpływ rosnących rachunków i inflacji?

11 kwietnia brytyjskie emerytury, a także większość zasiłków zostały podniesione o 3,1 proc. Wzrost wysokości brytyjskich świadczeń socjalnych został wyliczony jeszcze we wrześniu ubiegłego roku – tuż przed tym, jak ceny energii i ogólne koszty życia w UK zaczęły rosnąć.

Najnowsze prognozy pokazują, że inflacja w Wielkiej Brytanii może sięgnąć nawet 8,4 proc. Przypomnijmy, że już w lutym przekroczyła 6 proc. Oznacza to, że wzrost wysokości brytyjskich emerytur i większości zasiłków pozostaje daleko w tyle za wzrostem kosztów życia w UK.

Podwyżka emerytur i zasiłków w UK

Kwietniową podwyżką, wynoszącą 3,1 proc. zostały objęte wszystkie rodzaje emerytur oraz benefity takie, jak Universal Credit, Child Benefit i wiele innych. Wszystkie świadczenia podniesiono o ten sam procent. Przekładając procenty na konkretne kwoty, najważniejsze podwyżki wyglądają następująco:

basic state pension (emerytura pańśtwowa): wzrost o 4,25 GBP tygodniowo, czyli do 141,5 GBP tygodniowo

full new state pension (pełna nowa emerytura państwowa): wzrost o 5,55 GBP tygodniowo, czyli do 185,15 GBP

Universal Credit dla osoby samotnej w wieku co najmniej 25 lat: wzrost do 334,91 GBP miesięcznie, czyli do 4019 GBP rocznie dla osoby samotnej poniżej 25. roku życia: wzrost do 265,31 GBP miesięcznie dla pary w wieku poniżej 25 lat: wzrost do 416,45 GBP miesięcznie dla pary w wieku (jedna osoba lub obie) 25 lat lub więcej: wzrost do 525,72 GBP miesięcznie

Child Benefit: wzrost o 68 p tygodniowo na najstarsze dziecko.

Podwyżka emerytur i zasiłków a wzrost inflacji i rachunków w UK

Niestety, mimo iż wzrost wysokości świadczeń socjalnych w UK to ogólnie dobra wiadomość, podwyżka nie nadąża za wzrostem inflacji, rachunków, a w konsekwencji wzrostem ogólnych kosztów życia w Wielkiej Brytanii. Jak wskazuje dziennik The Guardian, wrześniowa podwyżka limitu cen gazu i prądu, spowodowała wzrost rachunków, obecnie wynoszących średnio 2000 funtów rocznie. Oznacza to wzrost średnio o 700 funtów rocznie w stosunku do wcześniejszych kosztów energii dla przeciętnego gospodarstwa domowego w UK.

Jak wzrost rachunków ma się do podwyżki świadczeń? Dla porównania, emeryt pobierający full new state pension może liczyć w tym roku na dodatkowe 288 funtów wynikające z kwietniowej podwyżki świadczeń socjalnych. Nawet przy pomniejszeniu rachunków o 150 GBP rabatu z councilu oraz 200 GBP pożyczki rządowej, wzrost rachunków wciąż przewyższy wzrost emerytury – i to jeszcze przed zapowiadanymi na październik kolejnymi podwyżkami cen energii w UK. Do tego wszystkiego należałoby też dodać inne czynniki wchodzące w skład rosnących kosztów życia w UK, np. ceny paliwa na stacjalch benzynowych czy ceny wielu produktów w sklepach.