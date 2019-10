Angela Merkel do Borisa Johnsona - porozumienie ws. Brexitu jest "nieprawdopodobne"

Czy to koniec marzeń o nowej umowie w sprawie Brexitu? Jak donoszą brytyjskie media dzisiejsze rozmowy na linii Londyn-Berlin nie przyniosły przełamania impasu w sprawie granicy irlandzkiej.

Niemiecka kanclerz Angela Merkel w rozmowie telefonicznej miała powiedzieć Borisowi Johnsonowi, że wypracowanie porozumienia jest "w przeważającej mierze nieprawdopodobne", o ile szef brytyjskiego rządu nie zmieni swojego podejścia do problemu. BoJo ripostował, tłumacząc się, że to wina strony unijnej, która sprawiła, że dobicie targu jest "zasadniczo niemożliwe".

Po czyjej stronie jest zatem racja?

Jak donoszą źródła bliskie Downing Street 10, na które powołuje się "The Evening Standard" podczas dzisiejszej porannej rozmowy telefonicznej premier obwiniał przywódców krajów Unii Europejskiej za to, że nie "zaangażowali się" w odpowiedni sposób w propozycję rozwiązania kwestii irlandzkiej, którą przedstawił. Według źródeł zbliżonych do szefa rządu dzisiejsze wydarzenia mogą mieć fatalne skutki dla Wielkiej Brytanii. - To oczywiste, że rząd UK nie może negocjować jeśli UE będzie miała decydujący głos w sprawie Irlandii Północnej - czytamy na łamach "Standardu".



Dodajmy, że w ekskluzywnym wywiadzie dla tego samego periodyk Boris Johnson przyznał, że przygotowania do opcji "NO DEAL" idą pełną parą. Rozmowy w Brukseli są bliskie załamania, mimo że Wielka Brytania przeszła długą drogę.

Z kolei jak czytamy na łamach BBC Londyn nadal nie chce się zgodzić ani na mechanizm back-stopu, ani na jakąkolwiek inną formę rozwiązania kwestii twardej granicy pomiędzy Irlandią, a Irlandią Północną. W związku z odrzuceniem propozycji BoJo strona brytyjska nie zamierza negocjować, iść na jakiekolwiek ustępstwa, ale zamierza stosować

Co więcej Boris Johnson miał oskarżać Brukselę o torpedowanie założeń porozumienia pokojowego z Wielkiego Piątku... Czy to zatem koniec negocjacji brexitowych? Czy można już odbębnić porazkę ekiy BoJo? Zdecydowanie zbyt wcześnie na takie deklaracje. Ostatnie wydarzenia uczą nas, że w tej kwestii w ciągu dosłownie kilku godzin wszystko może zostać postawione na głowie!