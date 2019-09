Ambasador RP w Londynie zachęca Polaków w UK do wracania do Polski

... i jednoceśnie zachęca do powrotu do kraju.

Ambasador Arkady Rzegocki napisał list otwarty do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Z jednej strony ostrzega przed Brexitem i zachęcą do jak najszybszego zapewnienia sobie "settled status", lecz z drugiej - namawia do powrotu do ojczyzny! Jego apel jest szeroko komentowany w brytyjskich mediach!

List przedstawiciela polskich władz w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się właśnie od poruszenia kwestii zapewnienia sobie prawnej możliwości pozostania na Wyspie po Brexicie. "W związku z prawdopodobnym wyjściem UK z UE i wymogiem rządu dotyczącym uzyskania statusu settled, zwracam Państwa uwagę na konieczność złożenia takiego wniosku w sytuacji, jeśli chcecie Państwo pozostać w UK po brexicie" - czytamy. "Jak zapowiada rząd brytyjski, trzeba tego dokonać do końca czerwca 2021 r., a w razie wyjścia z UE bez umowy - do końca 2020 r." - pisał ambasador, zwracając uwagę, że obowiązek ten dotyczy wszystkich osób niebędących obywatelami brytyjskimi, niezależnie od posiadanego obecnie statusu, również rezydentów.

Arkady Rzegocki zwrócił również uwagę, iż "niepokojąco niski poziom" Polaków mieszkających na Wyspach złożyło wniosek o przyznanie settled status. Konkretnie - jedynie 27% naszych rodaków w UK postanowiło aplikować w tej sprawie. To powód do niepokoju, ponieważ "tysiące polskich obywateli może być narażonych na komplikacje związane z brakiem uregulowania swojego statusu", jak zaznacza w swoim liście.

Ambasador zwrócił również uwagę, że wszelkie informacje związane z tym właśnie zagadnieniem i procesem uzyskiwania "settled status" można znaleźć na oficjalnej stronie rządowej brexit.msz.gov.pl.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Rzegocki zaapelował do Polaków mieszkającyh w UK pod kątem... powrotu do kraju. "Zachęcam też Państwa do poważnego rozważenia możliwości powrotu do Ojczyzny i do zaznajomienia się z informacjami na portalu powroty.gov.pl" - pisał chwaląc przy tym "szybko rozwijającą się gospodarkę naszego kraju", która "stwarza obywatelom coraz większe możliwości na rozwój i dobre warunki do życia w kraju".

List Arkadego Rzegockiego w całości możecie przeczytać pod tym linkiem.

Warto w tym miejscu dodać, że wszystke brytyjskie portale informacyjne skomentowały wypowiedź ambasadora Rzegockiego, zwracając uwagę właśnie na jego zachętę do powrotu. A wy jak ustosonkujecie się do jego słów? Czy uważacie, że tego typu zachęty są na miejscy, czy raczej ambasador powinien wspierać tych, którzy zdecydowali się na emigracją? Dajcie znać co o tym sądzicie na naszym profilu na FB!

