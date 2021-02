Alkohol zebrał tragiczne żniwo w czasie pandemii w UK. Odnotowano najwyższą liczbę zgonów od 20 lat

Zobacz dane Office for National Statistics.

Od początku pandemii alkohol zebrał zatrważające żniwo w Wielkiej Brytanii. W 2020 roku odnotowano rekordową liczbę zgonów spowodowanych nadużywaniem napojów wysokoprocentowych.

W czasie pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii odnotowano nie tylko tragiczne statystyki dotyczące COVID-19, ale również dotyczące skutków nadużywania alkoholu. Dane z Anglii i Walii pokazują, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 roku wzrost liczby zgonów związanych z alkoholem był gwałtowny.

Pandemia w UK. Rekordowa liczba zgonów spowodowanych alkoholem

W okresie od stycznia do września 2020 (włącznie) zarejestrowano 5460 zgonów z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Było to aż o 16% więcej tego typu zgonów niż w tym samym okresie rok wcześniej i jest to najwyższy rekord od 2001 roku, czyli początku prowadzenia statystyk w tym zakresie.

Według danych Office for National Statstics (ONS) wysoki odsetek zgonów powiązanych z alkoholem zarejestrowano szczególnie w czasie pierwszego lockdownu wiosną, a także już po jego zakończeniu i pierwszym rozluźnieniu ograniczeń.

Pierwszy gwałtowny wzrost liczby zgonów spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu przypadł na pierwsze trzy miesiące 2020 roku (styczeń - marzec). W tym okresie na 100 000 mieszkańców Anglii i Walii, z powodu alkoholu zmarło średnio 12,8 osób. Na tym właśnie poziomie wskaźnik pozostał aż do września 2020.

Podobnie do lat poprzednich - więcej zgonów spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu odnotowano wśród mężczyzn (dwa razy więcej niż wśród kobiet). Nie jest jasne jak bardzo do tych tragicznych statystyk przyczynił się kryzys związany z pandemią i lockdownami. Cytowany przez BBC rzecznik ONS Ben Humberstone, zaznaczył jednak: „Przyczyny tego są złożone i minie trochę czasu, zanim w pełni zrozumiemy wpływ pandemii na zgony spowodowane alkoholem”.