Matka dwójki dzieci w ciągu roku zaoszczędziła 25 000 funtów. Wyjaśnia, jak TY możesz to zrobić

Brytyjskiej matce dwójki dzieci udało się w ciągu roku oszczędzić aż 25 tysięcy funtów! Ale nie było łatwo, bo musiała zrezygnować za wszelkich zbędnych wydatków. Teraz radzi innym jak mogą osiągnąć to, co jej się udało.

Jak czytamy na łamach portalu "The Daily Mirror" Lara Jarvis spędziła cały rok 2019 oszczędzając dosłownie każdego pensa. Efekt? Pod koniec roku uzbierała się całkiem sporo sumka! W sumie kobiecie udało się zgromadzić 25 tysięcy funtów oszczędności, ale wcale nie uznaje tego za jakiś wyjątkowy wyczyn. Jej zdaniem w zasadzie każdy kto ma choć trochę samozaparcia i chęci może osiągnąć to samo. Oszczędzanie nie jest trudno i nie istnieje żaden "sekretny" sposób na sprawienie, że na naszym koncie pojawią się "dodatkowe" pieniądze...

Jak zaoszczędzić 25 tysięcy funtów w ciągu roku?

"Każdy może zmienić swoje nastawienie do pieniędzy i przestać wydawać je bezmyślne" - komentowała na łamach krótkiego filmiku, który opublikowała na YouTubie. "Nie chodzi o karanie samej siebie i odmawianiu sobie rzeczy na zasadzie nie mogę tego mieć, nie wolno mi. To zależy tylko od ciebie. Jeśli masz cel, który chcesz osiągnąć to jest on wart tego, aby go osiągnąć" - wyjaśnia Jarvis.

Według niej posiadania celu jest kluczowe w robieniu oszczędności. "Jeśli go nie masz, to dlaczego to robisz? Po co?" - pyta retorycznie. Drugą sprawą jest przejrzenie swoich wydatków. To pierwszy krok do uświadomienia sobie, że wydajemy pieniądze na jakieś niepotrzebne bzdury. Zapoznanie się z wyciągami bankowymi i rachunkami pokazuje dokładnie, na co wydajesz i jak to wszystko się sumuje w ciągu miesiąca.

To łatwiejsze, niż ci się wydaje!

"Dla mnie to było szokujące" - wyznaje Lara. "Te wszystkie wydatki sumują się w całkiem sporą kwotę, ale jak na co dzień wydajesz pieniądze to tego po prostu nie zauważasz" - zwraca uwagę.

