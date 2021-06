Absurdy pandemii: Mężczyzna nurkował w maseczce na twarzy… Bezpieczeństwo przede wszystkim?

Zobacz nagranie, pokazujące, jak można doprowadzić do granic absurdu zasady bezpieczeństwa epidemicznego.

Fot. Facebook

Filmik z mężczyzną, który pływał w basenie, a nawet nurkował, w maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos, podbija internet. Jeśli chcesz zobaczyć, jak można doprowadzić do granic absurdu zasady bezpieczeństwa pandemicznego - obejrzyj koniecznie to nagranie.

Od ponad roku żyjemy kierując się na co dzień nowymi zasadami bezpieczeństwa - staramy się zachowywać dystans społeczny i nosić maseczki ochronne w miejscach publicznych, takich jak sklepy, galerie handlowe czy środki transportu. Jak się jednak okazuje, niektórzy potrafią te proste zasady stosować bez żadnych wyjątków...

HIT INTERNETU. Mężczyzna nurkował w maseczce na twarzy…

Jeden z przykładów trafił niedawno do sieci w formie nagrania. Na filmiku widzimy basen, być może przy jakimś hotelu, dookoła którego nie ma zbyt wielu ludzi, a w samym basenie również jest prawie pusto. Pomimo dużej wolnej przestrzeni, jedna z tych osób zdecydowanie postawiła na hasło „bezpieczeństwo przede wszystkim” i postanowiła pływać w… maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos!

To jednak zdecydowanie nie wszystko. Na nagraniu widzimy też, jak w pewnym momencie mężczyzna zdejmuje na chwilę maseczkę, by wziąć głęboki wdech, po czym zakrywa twarz z powrotem i… nurkuje w maseczce! Filmik robi w internecie furorę i jak widać po komentarzach, jest źródłem ogólnego rozbawienia w sieci.

Można w tym miejscu zapytać, czy mężczyzna pływający w maseczce wiedział, że jest nagrywany, a jeśli tak - to czy nagranie to było „wyreżyserowane”? Odpowiedzi prawdopodobnie nigdy nie znajdziemy, ale z pewnością można rozpłakać się ze śmiechu oglądając, w jaki sposób można doprowadzić do granic absurdu pandemiczne ograniczenia.