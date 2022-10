7 milionów osób w Anglii czeka na leczenie szpitalne w ramach NHS

Pobity został kolejny rekord — ilość osób oczekujących na leczenie szpitalne w ramach NHS w Anglii przekroczyła w sierpniu 2022 liczbę 7 milionów. Ma to miejsce po raz pierwszy w historii i pokazuje, w jak trudnej sytuacji znajduje się system opieki zdrowotnej na Wyspach.

Najnowsze, oficjalne dane pokazują, że służba zdrowia w Anglii już teraz znalazła się pod zwiększoną presją, a jeszcze nie zaczęła się nawet zima. W związku z tym liczba osób oczekujących na rozpoczęcie rutynowego leczenia szpitalnego w Anglii osiągnęła rekordowy poziom. W sierpniu 2022 roku ilość takich przypadków wzrosła do poziomu siedmiu milionów, jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez NHS England. Mamy więc do czynienia ze wzrostem z 6,8 miliona osób w lipcu. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że to największa ilość pacjentów od początku zbierania danych na ten temat (od sierpnia 2007 roku).

W jakim stanie znajduje się system ochrony zdrowia w UK?

Okazało się również, że 387 257 osób w Anglii czekało ponad rok na rozpoczęcie leczenia szpitalnego pod koniec sierpnia, w porównaniu z 377 689 pod koniec lipca. Oznacza to, że jedna na 18 osób na liście oczekujących czeka ponad 12 miesięcy na rozpoczęcie leczenia. Osiemnastomiesięczne oczekiwanie na leczenie spadło z maksimum wynoszącego 123 969 we wrześniu 2021 roku, ale nadal dotyczy 50 888 pacjentów.

Rekordów, które pokazują mizerię w brytyjskim systemie ochrony zdrowia, jest więcej. Zaledwie 56,9% pacjentów zgłaszających się na pogotowia ratunkowe (A&E) we wrześniu 2022 roku zostało przyjętych przez lekarza w przeciągu czterech godzin – znów, to wyjątkowo niski poziom w skali ostatnich dekad.

Liczby i dane nie pozostawiają wątpliwości...

Tylko 72,9% pacjentów otrzymało pierwszą terapię onkologiczną w ciągu dwóch miesięcy po wizycie u lekarza, który wydał skierowanie na leczenie tego typu. Jednocześnie, jednomiesięczne oczekiwanie na radioterapię również osiągnęło nowy niski poziom na poziomie 90,5% pacjentów wobec docelowego poziomu 94%.

Najnowsze dane, obejmujące sierpień lub wrzesień, w zależności od wskaźnika, pokazują, że angielski NHS jest już pod rosnącą presją. W szpitalu osób ciepiących na Covid-19 znalazło się 10 522. W porywach liczba tych przypadków się podwoiła - 13 września odnotowano 4630 zakażeń koronawirusem, które wymagały hospitalizacji. W minioną środę NHS ostrzegło, że szpitale w Anglii mogą być zmuszone do anulowania operacji z powodu niedoborów personelu.

Jeszcze nie ma zimy, a już NHS England znajduje się pod dużą presją

Warto jednak również zwrócić uwagę na to, co się udało NHS i wskazać kilka optymistycznych aspektów w tej materii. Liczba osób oczekujących 18 miesięcy na leczenie nadal spada i była prawie o 60% niższa w sierpniu 2022 w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku (wyniosła wówczas 121 711). Dalej, aż 255 055 osób otrzymało badanie w kierunku raka NHS po pilnym skierowanie od lekarza rodzinnego w sierpniu 2022 – to najwyższa liczba takich przypadków od początku prowadzenia ewidencji.

Prof. Sir Stephen Powis, krajowy dyrektor medyczny NHS England, powiedział, że ochrona zdrowia w Anglii przygotowuje się „na nadchodzącą trudną zimę” i wezwał ludzi do zgłaszania się po szczepienia przeciwko Covid-19 i grypie, jak przekazuje „Guardian”.

„Całkowicie niedopuszczalne jest, aby miliony ludzi musiały czekać miesiącami, a nawet latami na leczenie"

„Przygotowania zimowe nie kończą się na szczepieniach, a służby NHS przygotowują się do radzenia sobie z większym zapotrzebowaniem, w tym do zwiększenia liczby łóżek i obsługi połączeń alarmowych, dlatego ważne jest, aby społeczeństwo nadal zwracało się o pomoc medyczną, której potrzebuje” - komentował.

Liczby te wzbudzają uzasadnione obawy, że przytłoczony system opieki zdrowotnej w Anglii nie będzie lub wręcz nie jest już w stanie sprostać wysokiemu poziomowi popytu. „Całkowicie niedopuszczalne jest, aby miliony ludzi musiały czekać miesiącami, a nawet latami na leczenie” - komentował minister zdrowia w laburzystowskim gabinecie cieni Wes Streeting. „Dwanaście lat konserwatywnych rządów przyczyniło się do chronicznego niedoboru personelu w służbie zdrowia, co powstrzymuje rozwój naszej gospodarki. Pacjenci nie mogą pracować, gdy czekają na leczenie szpitalne. Nie można mieć zdrowej gospodarki bez zdrowego społeczeństwa” - podsumowywał polityk opozycji.

Wes Streeting na łamach brytyjskich mediów obiecał, że rząd Partii Pracy będzie „nadzorowała największą w historii ekspansję siły roboczej NHS, opłacaną przez zniesienie statusu podatkowego non-dom”. „Będziemy szkolić lekarzy i pielęgniarki, których potrzebuje nasz NHS, aby pacjenci byli leczeni i aby zdrowi wrócili do pracy” - dodawał.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!