600 osób straci pracę w fabrykach Nestle w UK. Firma przeniesie część produkcji do innych państw Europy

Fot. Getty

Nestle planuje setki zwolnień w Newcastle i Yorku. Firma planuje restrukturyzację i inwestuje w inne fabryki w UK, a część produkcji chce przenieść do Unii Europejskiej.

W fabrykach Nestle w Newcastle i Yorku zwolnionych zostanie niemal 600 osób. Firma planuje zlikwidować swoją siedzibę w Fawdon i przenieść produkcję do innych brytyjkisch fabryk, a także do innych państw Europy. Zamknięcie fabryki w Fawdon w Newcastle zostało zaplanowane na koniec 2023 roku. W konsekwencji likwidacji, pracę straci około 475 osób. Kolejne 98 zwolnień będzie miało miejsce w Yorku w związku z dostosowywaniem produkcji do współczesnych potrzeb rynku.

Nestle zwolni 600 pracowników w Wielkiej Brytanii

Nestle zatrudnia w Wielkiej Brytanii około 8 000 osób - większość miejsc pracy nie jest więc na razie zagrożona. Firma podkreśla, że zmiany dotyczące fabryk w Fawdon i Yorku są podyktowane koniecznością dostosowania produkcji słodyczy do wyzwań przyszłości. Produkcja części towarów produkowanych na razie w Fawdon zostanie przeniesiona do innych państw Europy, a część towarów wciąż będzie produkowana na Wyspach - ale już nie w Newcastle.

Przedstawiciel Nestle, cytowany przez ITV News powiedział: „Nasza fabryka w Fawdon jest domem dla wielu mniejszych marek o niższym wzroście i utrzymuje zróżnicowaną i złożoną mieszankę technik produkcji. W przeciwieństwie do tego, nasze fabryki w Yorku i Halifax mają wyraźniejsze specjalizacje i produkują towary jednych z największych marek Nestle. Decyzja o propozycji zamknięcia Fawdon jest następstwem znacznych inwestycji i nieustannych wysiłków zespołu fabryki w celu zmniejszenia tej złożoności i wprowadzenia nowych produktów w ostatnich latach. Wykwalifikowany i oddany zespół w Fawdon pracował niestrudzenie nad wprowadzeniem tych zmian, a te propozycje absolutnie nie odzwierciedlają ich wysiłków”.