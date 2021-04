Grupa kierowców autobusowych wygrała w EuroMillions. Jak podzielili się nagrodą?

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii doszło do grupowej wygranej w loterii EuroMillions. Jak kierowcy autobusów podzielili się nagrodą?

Grupa brytyjskich kierowców autobusowych postanowiła wspólnie postawić los na loterii - i los ten okazał się bardzo szczęśliwy. Kierowcy wygrali łącznie 1 000 000 funtów. Na ile osób musieli podzielić wygraną i czy każdy dostał tyle samo?

Grupa kierowców autobusowych wygrała w EuroMillions

Szczęśliwe losowanie miało miejsce w piątek 16 kwietnia. Grupa kierowców zgarnęła razem milion funtów, a gdy dowiedzieli się o wygranej „nie mogli do końca uwierzyć” - relacjonuje portal Metro. Grupka szczęśliwców składała się z dziesięciu kierowców autobusowych w wieku od 30 do 65 lat z firmy Stagecoach z siedzibą w Carlisle w Kumbrii.

Kierowcy podzielili się wygraną po równo, co oznacza, że każdy z nich otrzymał 100 000 funtów. Choć nie stali się „milionerami”, każdy z nich wygrał ogromną sumę pieniędzy. W grupie szczęśliwców nie znalazł się ani jeden, który chciałby zrezygnować ze swojej pracy po wygranej na loterii. Każdy z nich cieszy się jednak, że jego problemy finansowe zostały rozwiązane i mogą ze spokojem gromadzić zabezpieczenie materialne na emeryturę.

Jeden z graczy, cytowany przez Metro, powiedział: „Jest to kwota, która zmieni życie każdego z nas i wszyscy mamy różne plany. Niektórzy członkowie początkowo myśleli, że mogą przejść na emeryturę, ale potem nie zdecydowali się na to. Każdy z nas kocha swoją pracę - niektórzy przyszli do pracy w dniu, w którym dowiedzieliśmy się o wygranej”.

Jak doszło do tego, że kierowcy zdecydowali się wspólnie zagrać na loterii? Mężczyźni już osiem lat temu zawiązali grupę, którą nazwali „Plan B” i w ramach której grali na loterii i motywowali się do gromadzenia oszczędności. W tych kilku lat udało im się wiele razy zdobyć mniejsze nagrody, a w połowie kwietnia tego roku po raz pierwszy zdobyli tak wysoką wygraną.