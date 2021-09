Dlaczego Polacy wpadają w długi w Wielkiej Brytanii? Oto 5 najczęstszych powodów

Dług potrafi dla człowieka być jak najcięższe brzemię. Narastające odsetki, niewypłacalność i egzekucja komornicza sprawiają, że życie zaczyna kręcić się tylko wokół niego. Dlaczego tak wielu Polaków, bardzo często również mężczyzn, postanawia wziąć szybki kredyt i wpada przez to w długi?

Szybki kredyt jest równie atrakcyjny zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet i bez względu na płeć można łatwo wpaść w długi, które potem narastają. Z jakich jednak powodów mężczyźni wpadają w długi? Każdy facet, który przeczyta ten tekst będzie mądrzejszy o doświadczenie innych, które może mu w przyszłości bardzo pomóc.

Samochód

Wyjeżdżający na emigrację do Wielkiej Brytanii mężczyzna ma nad sobą spore brzemię, ponieważ niepisana zasada jest taka, że jeśli przez lata spędzone w Wielkiej Brytanii nie dorobi się chociaż samochodu, to jest to porażka w oczach rodziny i przyjaciół. Dlatego jeśli ktoś żył, pracował i wydawał pieniądze na bieżąco, to nie miał szansy odłożyć pieniędzy na upragnione cztery kółka. Dlatego wielu mężczyzn wiedzionych poczuciem dumy decyduje się na pożyczkę, dzięki której kupują swój pojazd, którym następnie mogą pochwalić się w Polsce. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna brakować pieniędzy na spłatę rat kredytu, a kolejne audyty kosztują wraz z narastającymi odsetkami.

Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts, która zajmuje się oddłużaniem przytacza kilka takich właśnie historii.

"Takich klientów wcale nie jest tak mało, ponieważ wiele osób chce cokolwiek przywieźć z tego mitycznego Zachodu. Jeśli ktoś nie jest skory do oszczędzania, to bierze kredyt. A jeśli nie obliczył dokładnie wydatków, to może okazać się, że po prostu mu brakuje na raty" - powiedział Kowalczyk.

Spirala kredytowa

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii nauczyło się sprawnie żonglować kolejnymi chwilówkami, które nawzajem się spłacają. Jeśli jednak przez chwilę zapomnisz o wpłacie choćby jednej raty, to jesteś do tyłu z kolejnymi, a kredytodawcy szybko tracą cierpliwość. Wpadnięcie w spiralę kredytową wiąże się ze zwiększeniem ryzyka utraty płynności finansowej.

Wypadek

Często Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii pracują w firmach budowlanych, ponieważ z tego jesteśmy znani na Wyspach. Praca jest dobrze płatna, ale niesie ze sobą spore ryzyko wypadku. A te na budowach przecież zdarzają się dość często. Jeśli pracownik nie ma ubezpieczenia, ale ma za to kredyt, to momentalnie traci płynność finansową i nie ma pieniędzy na spłatę rat. Wtedy często bierze kolejny kredyt, ponieważ musi za coś żyć. A potem kolejny i kolejny.

Oszustwa

Niestety, ale Polacy w Wielkiej Brytanii również padają ofiarami różnych oszustów, którzy wykorzystując brak znajomości języka wyciągają w różny sposób od nich pieniądze. Takie sytuacje, choć nie są nagminne, to jednak się zdarzają. Wtedy nie pozostaje nic innego jak przełknąć czarę goryczy i mozolnie spłacać swój dług wyciągając przy tym cenną nauczkę na przyszłość.

Chybione inwestycje

Często mężczyźni marzą o tym, żeby otworzyć własną firmę i pracować dla siebie. Jednak nierzadko pomysł na biznes w rzeczywistości nie wypada i żądny sukcesu zawodowego mężczyzna zostaje z nadszarpniętym ego i długiem do spłacania, który w dodatku nie chce przestać rosnąć.

Na szczęście życie pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nawet z największego długu da się wyjść.

