Jak umorzyć długi w UK? Sprawdź czym jest IVA - Individual Voluntary Arrangement [PORADNIK]

Fot. Getty

Wpadłeś w Anglii w pętlę zadłużenia? Nie przejmuj się, niemożność spłaty długów nie jest niczym wstydliwym – wystarczy tylko wiedzieć, jak najszybciej pozbyć się ciążącego na nas problemu. Jedną ze skutecznych metod na poradzenie sobie z długami w Anglii jest zawarcie umowy IVA - Individual Voluntary Arrangement.

Individual Voluntary Arrangement to, jak zaznacza Tomasz Kowalczyk z Safe Debts, dobrowolne porozumienie dłużnika z wierzycielami, zawarte na obszarze Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Umowa IVA, będąca prawnie wiążącym porozumieniem, dostępna jest zarówno dla osób zatrudnionych i samozatrudnionych, jak też dla właścicieli nieruchomości i osób otrzymujących określone świadczenia socjalne (benefity). Zawierając umowę IVA dłużnik niejako zamienia kilka długów w jeden i otrzymuje możliwość spłaty co miesiąc jednej raty, która jest niższa, niż kilka rat traktowanych odrębnie. Wysokość raty dostosowana jest do możliwości finansowych dłużnika, tak, by nie była dla niego zbytnim obciążeniem. - Celem umowy Individual Voluntary Arrangement jest wsparcie dłużnika w spłacie zadłużenia i zadośćuczynienie roszczeniom wierzycieli, ale w taki sposób, by zdjąć z dłużnika presję i dostosować ratę do jego możliwości finansowych. Z tego też względu doradca finansowy robi z dłużnikiem odpowiedni wywiad, ustala wysokość jego miesięcznych przychodów i wydatków, by na tej podstawie stwierdzić, jaką część domowego budżetu dłużnik może przeznaczyć na spłatę swojego zadłużenia. Ogromną zaletą połączenia wszystkich długów w jedną ratę w ramach IVA jest to, że poszczególni wierzyciele tracą możliwość dochodzenia spłaty długów poza umową i muszą oni także zrezygnować z ponaglania dłużnika do spłaty zadłużenia – zaznacza ekspert Safe Debts.

Individual Voluntary Arrangement – pomoc dla dłużnika

A jak dokładnie wygląda spłata zadłużenia z wykorzystaniem Individual Voluntary Arrangement? W tym względzie istnieją pewne ścisłe reguły. Przede wszystkim czas trwania umowy Individual Voluntary Arrangement nie przekracza zazwyczaj 60 miesięcy (5 lat). Poza tym akceptacja umowy przez wierzycieli oznacza zamrożenie odsetek, a często zdarza się, że wierzyciele godzą się na spłatę jedynie części zadłużenia. O zawarciu umowy IVA, która obejmuje pomoc w spłacie zadłużenia z tytułu kredytu w banku, długów na kartach kredytowych, w wyniku overdraftu, zaciągnięcia szybkich pożyczek, zaległości w zapłacie rachunków lub podatku council tax, nie ma prawa wiedzieć ani pracodawca, ani landlord. Ale, na co uczula Tomasz Kowalczyk z Safe Debts, porozumienie Individual Voluntary Arrangement warto jest zawrzeć dopiero wówczas, gdy nasze długi przekraczają £10 000 – w innym wypadku wysokie opłaty za możliwość konsolidacji długów mogą być dla dłużnika nieopłacalne.

Individual Voluntary Arrangement – czy są jakieś minusy?

Oczywiście, jak nic na tym świecie, także zawarcie umowy Individual Voluntary Arrangement nie jest „za darmo”. Mówiąc wprost – wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Tomasz Kowalczyk z Safe Debts za najpoważniejszą konsekwencję konsolidacji długów uznaje wpływ takiego rozwiązania na naszą historię kredytową. Poza tym do mankamentów IVA możemy zaliczyć czas oczekiwania na decyzję wierzycieli (może zająć nawet 16 dni) oraz to, że przed jej zawarciem bierze się pod uwagę stan majątku osoby zadłużonej.

