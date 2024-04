Styl życia W tym kraju turysta ma szansę najlepiej się zabawić

Podróżowanie to zawsze okazja do poznania nowych miejsc, ludzi, kultury czy nieznanych smaków. Ale gdzie, statystycznie, turyści mają największą szansę na to, żeby dobrze się zabawić? Ten ranking może Was zaskoczyć.

Zabawa? W tym kraju nie będziecie się nudzić!

Z rankingu Far & Wide wynika, że szansę na najlepszą zabawę w Europie turyści mają… we Francji. „Dlaczego Francja ma wyższy wynik niż Wielka Brytania? Cóż, Francuzi zawsze bardziej dbali o joie de vivre [radość z życia – przyp.red.]. Trzeba o tym pomyśleć w kategoriach jedzenia. Dekadenckie desery, pełne masła sosy i kolebka najlepszych szefów kuchni na świecie, którzy sprawiają, że jedzenie jest prawdziwą przyjemnością. Po rozszerzeniu tego na zabytki i atrakcje kraju — voila! — ma się gwarancję dobrej zabawy na każdym kroku” – tak na łamach Far & Wide uzasadniono pierwsze miejsce zajęte przez Francję.

Przeczytaj też:

Wizja edukacji dzieci w Polsce przeraża wielu rodziców Breaking News

A przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że już sam Paryż oferuje turystom w pigułce to, co znaleźć można w całej Francji. Miasto miłości, z Wieżą Eiffla, urokliwą dzielnicą artystyczną Montmartre, kabaretem Moulin Rouge i romantycznymi nabrzeżami Sekwany same w sobie wypełniają serca podróżników niebywałym zachwytem.

Gdzie można się najlepiej zabawić na wakacjach?

Francja zdecydowanie pobiła swoich rywali w Europie, ale w rankingu Far & Wide, obejmującym także państwa spoza Starego kontynentu, palma pierwszeństwa przypadła Stanom Zjednoczonym. Oto, jak przedstawia się pełny ranking państw oferujących turystom najwięcej zabawy:

USA Francja Wielka Brytania Hiszpania Grecja Japonia Tajlandia Portugalia Holandia Turcja Republika Dominikany Meksyk Niemcy Zjednoczone Emiraty Arabskie Brazylia Chiny Maroko Kanada Australia Kolumbia Argentyna Szwecja Szwajcaria Filipiny Nowa Zelandia

Przeczytaj też: