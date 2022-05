50 tys. funtów za przeprowadzkę na szkocką wyspę. Kto może skorzystać z rządowej oferty?

Fot. Wikimedia Commons

Jeśli marzy ci się spokojniejsze życie, ta oferta z pewnością powinna zwrócić twoją uwagę. Szkockie władze oferują 50 tys. funtów za przeniesienie się na jedną ze szkockich wysp. Jakie warunki trzeba spełnić?

W Szkocji znajduje się niemal sto wysp i wysepek. Co ciekawe, choć często są to miejsca słabo lub nawet bardzo słabo zaludnione, wiele z nich uważa się powszechnie za jedne z najpiękniejszych miejsc świata. Przykładowo, dużym uznaniem cieszy się archipelag Orkady czy wyspa Isle of Skye.

Ważny pozostaje przy tym fakt, że wbrew pozorom, spora część wysp nie jest wcale mocno wysunięta w stronę wód morskich. Dodatkowo, połączenia komunikacyjne są dobrze zorganizowane (choć należy pamiętać, że w tym względzie mogą występować zakłócenia w zależności od pogody). Piękno szkockiej przyrody z pewnością skusi niektórych do rozważnia przeprowadzki, pomimo nietypowej lokalizacji.

Kto może dostać 50 tys. funtów za przeprowadzkę na szkocką wyspę?

Jaką zatem ofertę przygotowały władze Szkocji i jaki przyświeca im motyw? Nowy rządowy program jest skierowany do rodzin i ludzi młodych, którzy chcą przeprowadzić się na szkockie wyspy. Celem programu jest ograniczenie problemu wyludnienia.

Malownicze szkockie wyspy



W związku z tym szkockie władze oferują obligacje o wartości 50 000 funtów. Liczba ofert jest jednak ograniczona - z rządowego programu będzie mogło skorzystać jedynie 100 osób/rodzin. Całkowity koszt po stronie rządu przekroczy 5 milionów funtów.

Jak informuje magazyn The Sun, program jest otwarty dla wnioskodawców już od jakiegoś czasu. Pierwsi potencjalni nowi mieszkańcy szkockich wysp zdążyli złożyć już swoje aplikacje, a wśród zainteresowanych miała pojawić się nawet rodzina z Ameryki Południowej.

Skye Bridge, most łączący szkockie wyspy Isle of Skye i Eilean Ban.