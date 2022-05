Ceny domów w UK. Jak rynek nieruchomości reaguje na gospodarcze turbulencje ostatnich tygodni?

Fot. Getty

Ceny domów i mieszkań w UK rosną już dziesiąty miesiąc z rzędu. Jednak w skali roku tendencja wzrostowa zaczęła hamować. Jak wygląda aktualna sytuacji brytyjskiego rynku nieruchomości?

W kwietniu ceny domów w Wielkiej Brytanii wzrosły - i jest to dziesiąty miesiąc pod rząd, gdy koszty zakupu nieruchomości mieszkalnej w UK idą w górę. Z drugiej strony, dane pokazujące skalę całego roku, a nie zmiany z miesiąca na miesiąc, pokazują, że tendencja wzrostowa nieco wyhamowała po tym, jak w lutym sięgnęła 15-letniego rekordu.

Rynek nieruchomości w UK a sytuacja brytyjskiej gospodarki

Według najnowszych danych Halifax, dotyczących brytyjskiego rynku nieruchomości, w kwietniu ceny domów i mieszkań w UK wzrosły o kolejne 1,1 proc. Jednak w porównaniu do marca wzrost jest mniejszy o 0,4 proc. w skali miesiąca. Z kole w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku, ceny są obecnie wyższe o 10,8 proc., jednak wzrost ten jest już mniejszy niż w poprzednich miesiącach, a szczególnie w lutym, gdy roczny wzrost cen nieruchomości w UK wyniósł aż 11,2 proc., przebijając rekord odnotowany w czerwcu 2007 roku.

Niestety, mimo iż aktualnie niekorzystna tendencja rynku nieruchomości w UK wydaja się wyhamowywać, to jeszcze w tym roku sytuacja może się znów pogorszyć, ponieważ prognozy gospodarcze Banku Anglii nie są optymistyczne. Eksperci oczekują, że do końca 2022 roku inflacja w UK przekroczy 10 proc., a brytyjska gospodarka gwałtownie się skurczy w ostatnim kwartale tego roku. To wszystko przełoży się nie tylko na codzienne koszty utrzymania, ale prawdopodobnie także na ceny nieruchomości.

Gdzie ceny domów i mieszkań rosną najszybciej?

Według Halifax, obecnie największy popyt obserwuje się w stosunku do większych domów jednorodzinnych i bliźniaków, natomiast mniejsze nieruchomości nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Odbicie tego widać pod względem cen - w skali roku ceny większych domów wzrosły o 12 proc., natomiast mieszkania o 7,1 proc.

Największy wzrost cen nieruchomości w UK odnotowano w kwietniu w Irlandii Północnej, gdzie domy i mieszkania wzrosły średnio o 14,9 proc. rok do roku. Oznacza to, że średnia cena nieruchomości w Irlandii Północnej to już 12 565 funtów. Z kolei w południowo-zachodniej Anglii wzrost roczny w kwietniu był nieco niższy niż w Irlandii Północnej, ponieważ wyniósł 14,8 proc., co oznacza, że średnia cena nieruchomości w tym rejonie UK sięgnęła 301 632 funtów.

Z kolei w Walii roczny wzrost w kwietniu wyniósł 14,2 proc., dając średnią cenę nieruchomości na poziomie 214 396 funtów - i jest to rekordowo wysoka średnia cena nieruchomości jak na Walię. W Szkocji natomiast tempo wzrostu cen było zdecydowanie wolniejsze, ponieważ w kwietniu uplasowało się na poziomie 8,3 proc. w skali roku. Oznacza to, że średnia cena nieruchomości w Szkocji sięgnęła 196 471 funtów.

Jeszcze wolniejsze tempo wzrostu cen domów i mieszkań odnotowano w kwietniu w Londynie, gdzie roczny wzrost wyniósł 6,2 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że stolica UK pozostaje niezmiennie najdroższym rejonem Wielkiej Brytanii pod względem zakupu domu lub mieszkania, ponieważ średnia cena nieruchomości w kwietniu wyniosła 537 896 funtów.