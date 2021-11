48 mln deklaracji celnych i 140 000 świadectw zdrowia – Brexit mocno doświadczył brytyjskich eksporterów

Fot. Getty

Biurokracja związana z Brexitem zredukowała wartość brytyjskiego handlu z Unią Europejską o £17 mld w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Z kolei w ciągu ośmiu miesięcy od zakończenia okresu przejściowego eksporterzy na Wyspach zmuszeni byli wypełnić 48 mln deklaracji celnych i 140 000 świadectw zdrowia.

Z danych opublikowanych przez National Audit Office (NAO) wynika, że Brexit spowodował uszczuplenie handlu Wielkiej Brytanii z krajami Unii Europejskiej aż o £17 mld w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Na tak wysoką kwotę składają się nowe koszty, jakie muszą ponosić brytyjskie przedsiębiorstwa w związku z opuszczeniem Wspólnoty, a także duża biurokracja. Statystyki udostępnione przez NAO pokazują także, że w ciągu ośmiu miesięcy od opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku i unii celnej, brytyjskie firmy zmuszone były wypełnić 48 mln deklaracji celnych i aż 140 000 eksportowych świadectw zdrowia.

Dane opublikowane przez National Audit Office to kolejna zła wiadomość dla mieszkańców UK, po tym, jak Office for Budget Responsibility uaktualnił informacje dotyczące szkód gospodarczych wynikających z opuszczenia UE. Z najnowszych danych OBR –wynika, że z uwagi na Brexit PKB UK spadnie o 4 proc., czyli dwukrotnie więcej, niż po pandemii Covid-19.

Koszty związane z Brexitem to nie początkowe trudności, tylko dodatkowe obciążenia

Jak wskazują eksperci NAO, ministrowie w rządzie Borisa Johnsona mylą się, gdy mówią, że koszty ponoszone przez brytyjskie firmy w związku z Brexitem to jedynie „początkowe problemy” (ang. teething problems). To raczej „dodatkowe obciążenia”, z którymi przedsiębiorcy muszą się mierzyć zarówno na granicy, jak i „gdzie indziej w łańcuchu dostaw”. I choć National Audit Office nie jest w stanie precyzyjnie rozdzielić skutków Brexitu i Covid-19, to jednak oczywistym jest, że opuszczenie Unii Europejskiej wyjaśnia krach, jaki nastąpił w handlu z kontynentem (ang. cross-Channel trade) w drugim kwartale 2021 r.