Eksperci: nawet kilka milionów ludzi pobierających Universal Credit straci pieniądze pomimo zmian w budżecie

Fot. Getty

Najnowsze badanie pokazuje, że ponad połowa rodzin pobierających zasiłek Universal Credit będzie stratna nawet o £1000 rocznie. I to pomimo zmian wprowadzonych przez Rishiego Sunaka w jesiennym budżecie.

Z najnowszej analizy The Resolution Foundation wynika, że po likwidacji covidowego dodatku do Universal Credit w postaci £20 tygodniowo, w gorszej sytuacji finansowej znajdzie się w UK blisko 3,6 mln rodzin. Z kolei na zmianach wprowadzonych w jesiennym budżecie przez Rishiego Sunaka skorzysta ok. 1,3 mln rodzin, które co prawda pobierają zasiłek Universal Credit, ale których dochody są nieco wyższe. Z obliczeń ekspertów The Resoultion Foundation wynika, że para z dwójką dzieci, w której pracuje tylko jeden z partnerów/małżonków, osiągając dochody na poziomie £30 000, otrzyma po zmianach £2800 z tytułu zasiłku Universal Credit. Wcześniej, przed likwidacją dodatku, kwota ta wynosiła £2 200.

Na likwidacji dodatku do UC stracą najbiedniejsi

Eksperci uczulają jednak na fakt, że na likwidacji dodatku do Universal Credit stracą zwłaszcza najbiedniejsi. Będzie to ok. 3,6 mln rodzin, w których albo nikt nie pracuje, albo w których pracuje przynajmniej jeden z partnerów/małżonków, ale osiągając bardzo niskie dochody. Dane pokazują, że ponad połowa rodzin korzystających z Universal Credit będzie stratna nawet £1000 rocznie.

- Kanclerz ogłosił w zeszłym tygodniu dwie bardzo mile widziane i duże zmiany w budżecie dotyczące Universal Credit, które zwiększą dochody rodzin pracujących o niskich i średnich dochodach. Te zmiany pozwolą milionom pracowników zatrzymać więcej z każdego dodatkowo zarobionego funta (…). Do tego do pobierania zasiłku Universal Credit zakwalifikuje się kolejnych 330 000 rodzin. Ale chociaż zmiany te są mile widziane, to nie wystarczą one, aby zrekompensować szkody spowodowane ostatnimi cięciami zasiłku Universal Credit o 20 funtów tygodniowo. Podczas gdy 1,3 mln rodzin korzystających z Universal Credit znajdzie się w lepszej sytuacji, to prawie trzy czwarte rodzin pobierających zasiłek odczuje tej jesieni spadek dochodów z powodu wysokich kosztów utrzymania – zaznaczył Karl Handscomb,główny ekonomista The Resolution Foundation.