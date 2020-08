46 krajów objęto zakazem przylotu do Polski - oto pełna lista

Czy zakaz lotów do Polski obejmuje Wielką Brytanię?

Jakie kraje obejmuje zakaz lotów do Polski?

Od 2 września w Polsce będzie obowiązywał zakaz przylotów samolotów z 46 krajów. Wśród nich znajdą się między innymi takie państwa, jak Chorwacja, Francja i Hiszpania, jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Zakaz lotów do Polski z 46 krajów z całego świata ma zacząć obowiązywać od przyszłej środy, 2 września. "Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe" - czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, który został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Powodem rzecz jasna jest trwająca pandemia koronawirusa w Europie i na świecie. Zakaz ma zostać wprowadzony w związku z zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego. Jak czytamy w depeszy udostępnionej przez Polską Agencję Prasową "zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli dotyczyć to będzie samolotów wykonujących loty na zlecenie albo za zgodą premiera. Zakaz nie będzie dotyczył również lotów wojskowych".

Oto pełna lista krajów. Do naszej ojczyzny nie będą mogły przylatywać samoloty z:

Belize;

Bośni i Hercegowiny;

Czarnogóry;

Federacyjnej Republiki Brazylii;

Królestwa Bahrajnu;

Królestwa Eswatini;

Królestwa Hiszpanii;

Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;

Państwa Izrael;

Państwa Katar;

Państwa Kuwejt;

Państwa Libii;

Republiki Albanii;

Republiki Argentyńskiej;

Republiki Armenii;

Republiki Chile;

Republiki Chorwacji;

Republiki Dominikańskiej;

Republiki Ekwadoru;

Republiki Francuskiej;

Republiki Gwatemali;

Republiki Hondurasu;

Republiki Indii;

Republiki Iraku;

Republiki Kazachstanu;

Republiki Kolumbii;

Republiki Kosowa;

Republiki Kostaryki;

Republiki Libańskiej;

Republiki Macedonii Północnej;

Republiki Malediwów;

Republiki Malty;

Republiki Mołdawii;

Republiki Namibii;

Republiki Panamy;

Republiki Paragwaju;

Republiki Peru;

Republiki Południowej Afryki;

Republiki Salwadoru;

Republiki Surinamu;

Republiki Zielonego Przylądka;

Rumunii;

Stanów Zjednoczonych Ameryki;

Wielkiego Księstwa Luksemburga;

Wielonarodowego Państwa Boliwia;

Wspólnoty Bahamów.

Czy zakaz lotów do Polski obejmuje Wielką Brytanię?

Nie, do Polski nadal będą mogły przylatywać samoloty z krajów należących do Zjednoczonego Królestwa (Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej). Wielka Brytania nie znalazła się na liście państw objętych zakazem przylotów.