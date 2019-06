250 tys. Ukraińców chce wyjechać z Polski - czy zabiorą pracę polskim imigrantom w Niemczech, Holandii i UK?

Jak czytamy na łamach portalu Money.pl obywatele Ukrainy zatrudnieni w Polsce mają dość. Dość nieuczciwych pracodawców, dość przekrętów i dość "kasy pod stołem". Chcą emigrować dalej. Gdzie?

Jak wynika z raportu zatytułowanego "Ukraińcy na polskim rynku pracy" stworzonego przez firmę EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego nastroje imigrantów z Ukrainy zatrudnionych w Polsce nie są wesołe. Mają dość warunków pracy panujących w Polsce. Narzekają przede wszystkim na nieuczciwych pracodawców, bardzo ciężkie warunki pracy, złe traktowanie, tradycję płacenia wypłaty "pod stołem". Jeszcze w tym roku dalszą emigrację planuje aż 252 tys. Ukraińców. To nie wszystko - kolejne 376 tys. myśli o wyjeździe w przyszłym roku, a w sumie w ciągu trzech lat Polsce może ubyć prawie milion pracowników z Ukrainy!

GORĄCY TEMAT: Brytyjczyk, który wygrał £123 000 000 w EuroMillions nie zgłosił się po wygraną!

- Pracownicy z Ukrainy nie tylko myślą o wyjeżdżaniu z Polski. Oni już to powoli robią, a kolejni już się szykują. Coraz więcej osób uczy się na przykład języka niemieckiego, bo to będzie główny kierunek wyjazdów - komentuje dla serwisu Money.pl Yuriy Karyagin, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników z Ukrainy w Polsce.

Jeśli nie Polska, to co? Jakie kraje są wymieniane jako potencjalne kierunki dalszej migracji? Przede wszystkim Niemcy (34 procent), a w dalszym rzędzie Czechy (13%), Norwegia (7%), Holandia, Szwecja, USA, Kanada oraz... Wielka Brytania! Wyższa kultura praca, lepsze zarobki, lepsze warunki, brak typowego "polskiego szefa" - jeśli tylko będą mieli taką możliwość to Ukraińcy chętnie zamienią Polskę na "lepszy" kraj UE.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wielka Brytania chce podpisać odrębną umowę z Unią dotyczącą praw imigrantów z UE po Brexicie

Tylko co czwarty badany pracownik z Ukrainy chciałby zostać w naszej ojczyźnie, a co trzeci jeszcze się nad tym nie zastanawiał.

- Pracownicy z Ukrainy są wykorzystywani na każdym kroku. Nie trzeba szukać daleko przykładów. Pracownicy z Ukrainy za mieszkania często mają płacić więcej niż inni, bo tak ktoś sobie ustawił. Nikt w Polsce nie przejmuje się tymi sprawami, więc Ukraińcy po prostu zaczną wyjeżdżać - konkluduje Karyagin.

A wy, co o tym sądziecie? Uważacie, że los Ukraińców w Polsce jest ciężki? Czy rzeczywiście jest szansą, że pojawią się choćby w Niemczech? Dajcie znać na naszym profilu na FB!