Wielka Brytania chce podpisać odrębną umowę z Unią dotyczącą praw imigrantów z UE po Brexicie

Alberto Costa już wcześniej apelował do rządu, aby skupił się na zawarciu odrębnej umowy gwarantującej prawa obywatelom po Brexicie.

Wcześniej Unia odniosła się negatywnie do tego pomysłu.

Minister ds. Brexitu chce zabezpieczyć prawa imigrantów z UE oraz obywateli brytyjskich mieszkających w Unii niezależnie od tego, czy dojdzie do umowy ws. Brexitu czy nie.

Minister ds. Brexitu, Stephen Barclay poprosił Unię Europejską o zawarcie odrębnej umowy dotyczącej praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii i brytyjskich obywateli w krajach Wspólnoty. W umowie Theresy May ws. Brexitu zostały zawarte te prawa, jednak umowa nie została poparta przez parlament brytyjski.

Brak poparcia brytyjskich parlamentarzystów dla umowy ws. Brexitu Theresy May jest niepokojący dla obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii oraz obywateli brytyjskich mieszkających w krajach Wspólnoty.

W celu zabezpieczenia praw imigrantów z UE na Wyspach oraz Brytyjczyków w Unii Europejskiej po Brexicie Stephen Barclay zwrócił się z prośbą do Wspólnoty, aby rozważyła podpisanie odrębnej umowy dotyczącej tej kwestii. Miałaby być ona zabezpieczeniem na wypadek twardego Brexitu dla 3,2 mln imigrantów z UE na Wyspach oraz 1,3 mln obywateli brytyjskich w krajach Unii.

Odpowiedzi na prośbę ministra ds. Brexitu Stephena Barclay’a jeszcze nie ma, jednak już wcześniej Unia zaznaczyła, że najlepszym sposobem na zapewnienie praw obywateli będzie podpisanie umowy wyjścia.

Parę miesięcy wcześniej parlamentarzysta Alberto Costa przedstawił w Izbie Gmin poprawkę, która wywierała presję na Theresę May, aby napisała do Donalda Tuska ws. zagwarantowania praw obywatelom niezależnie od tego, czy umowa z UE dotycząca Brexitu zostanie zawarta czy też nie. Poprawka została poparta przez parlament, jednak dopiero teraz Stephen Barclay zwrócił się do Unii z prośbą.

- Brytyjski rząd wreszcie wziął pod uwagę poprawkę Costy, gdy widmo twardego Brexitu stało się jeszcze bardziej realne. Rząd obawia się, jak zabezpieczyć prawa Brytyjczyków w UE – powiedział Alberto Costa komentując prośbę, z którą wyszedł Minister ds. Brexitu.

Dodał także, że bardzo istotne jest zawarcie odrębnej umowy gwarantującej prawa obywatelom szczególnie teraz, gdy „niedługo będziemy mieć nowego premiera, który będzie miał bardzo mało czasu na wynegocjowanie czegokolwiek istotnego z UE przed 31 października”.

- Porażka negocjacji będzie oznaczała utratę gwarancji dla obywateli, niepewność związaną z emeryturami, dostępem do służby zdrowia i opieki socjalnej – dodał Costa.

