2,3 miliona funtów na zakup maseczek otrzymają szkoły secondary schools i college od rządu

Fot. Getty

Rząd Walii chce przeznaczyć 2,3 miliona funtów na zapewnienie maseczek uczniom secondary schools i college’ów. Niektórzy deputowani mówią jednak, że to tylko „kropla w morzu potrzeb”.

Noszenie maseczek ochronnych jest zalecane uczniom walijskich szkół secondary schools oraz college’ów - szczególnie w sytuacjach, gdy zachodzą trudności w utrzymaniu dystansu społecznego. Maseczki w szkołach w Walii nie są jednak obowiązkowe - podobnie jak w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Maseczki w szkołach

By ułatwić uczniom dostęp do maseczek ochronnych, rząd Walii chce przekazać szkołom średnim 2,3 miliona funtów na zakup odpowiednich osłon na twarze. Walijska Minister Edukacji Kirsty Williams powiedziała, że ​​to „ważne”, aby wracając do szkoły wszyscy czuli się bezpiecznie. Jednak członkowie partii Plaid Cymru twierdzą, że pieniądze oferowane przez rząd to tylko „kropla w morzu potrzeb”.

Przypomnijmy, że w Walii decyzję o tym, czy i kiedy powinno się nosić maseczki w szkołach, podejmują Councile oraz władze secondary schools i college’ów. Jednak nie wszyscy zgadzają się z taką dowolnością. Przykładowo, nauczycielskie związki zawodowe wezwały Walię do pójścia za Szkocją i Irlandią Północną i wprowadzenia obowiązkowego noszenia maseczek na korytarzach oraz w tych przestrzeniach szkolnych, gdzie spotyka się większa liczba osób.