To walijskie miasto ma najdłuższą nazwie w Europie - czy potrafisz ją wymówić? [WIDEO]

Co to w ogóle znaczy? Czy da się tę nazwę (poprawnie!) wymówić?

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - w taki sposób nazywa się pewne miasto zlokalizowane w Walii. Nie, to nie jest żaden żart, to tylko miasto z najdłuższą nazwą w Europie!

Licząca sobie aż 58 liter nazwa miejscowości położonej w północno-zachodniej Walii, na wyspie Anglesey jest najdłuższą zarejestrowaną nazwą administracyjną w Wielkiej Brytanii. Poza tym najdłuższą istniejącą nazwą miejscowości i trzecią co do długości nazwą geograficzną na świecie, a w Europie - najdłuższą. A co w ogóle słowo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch znaczy? W przekładzie z walijskiego na polski oznacza "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia".

Oto wszystkie części, które składają się na tę nazwę:

llan (kościół, parafia)

Fair (miękka mutacja Mair, tzn. (św.) Maria)

pwll (basen, niecka)

gwyn (biały)

cyll (leszczyna)

go ger (obok, koło, przy)

y (nietłumaczone na polski, ang. the)

chwyrn (zawzięty)

drobwll (miękka mutacja trobwll, tzn. wir wodny, z troi (kręcić się))

llan (kościół, parafia)

Tysilio ((św.) Tysilio)

-g- (walijski wrostek spółgłoskowy)

ogo (regionalna forma ogof, tzn. jaskinia)

coch (czerwony)

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że bardzo rzadko nazwa miasta wymawiana jest "w całości" i często się ją skraca do Llanfairpwll lub Llanfair P. G. Skąd się w ogóle wzięła taka nazwa? Nazwa powstała w XIX wieku i już z samego założenia miała być atrakcją turystyczną na popularnej linii kolejowej London Euston – Holyhead. Czy się udało? Jak najbardziej! Zwiedzający zatrzymują się na stacji kolejowej, aby zrobić sobie zdjęcie na tle słynnej już tabliczki z nazwą miasta. Poza tym można odwiedzić centrum handlowe, gdzie można "podstemplować" paszport bądź kupić pocztówkę z pamiątkową pieczątką z pełną nazwą miejscowości.

Czy da się wymówić poprawnie nazwę Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? Da się! Zobaczcie ten filmik:

Jak podaje polska Wikipdenia z nazwą walijskiego miasteczka związany jest pewien popularny w Walii dowcip:

– Halo! Tu Informacja Kolejowa. W czym mogę służyć?

– Dzień dobry. Chciałbym zasięgnąć informacji na temat pociągu relacji Londyn Euston – Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch...

– Przepraszam, czy mógłby Pan przeliterować?

– Proszę uprzejmie: E-U-S-T-O-N.