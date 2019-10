19 października ważne głosowanie: Boris Johnson jest „przekonany, że parlamentarzyści poprą jego nową umowę ws. Brexitu”

W sobotę 19 października ma się odbyć specjalne posiedzenie Izby Gmin, na którym parlamentarzyści poprą lub odrzucą „nową wspaniałą umowę” dotyczącą Brexitu wynegocjowaną przez Borisa Johnsona.

19 października na specjalnym posiedzeniu brytyjskiego parlamentu okaże się, czy posłowie podzielają zdanie Borisa Johnsona o „nowej wspaniałej umowie” brexitowej, czy raczej są przekonani – jak Jeremy Corbyn – o tym, że „jest ona jeszcze gorsza od umowy Theresy May”.

Na konferencji prasowej premier powiedział, że obecnie nastał „ekscytujący” czas po „bolesnym i stwarzającym podziały” okresie ponad trzech lat. Boris Johnson przekonywał ponadto, że:

- Jest to wspaniała umowa dla naszego kraju, dla Wielkiej Brytanii. Wierzę również, że jest to bardzo dobra umowa dla naszych przyjaciół z Unii Europejskiej. Możemy wyjść z UE jako Zjednoczone Królestwo. Możemy razem decydować o naszej przyszłości, możemy przejąć kontrolę nad naszymi pieniędzmi i nad naszym prawem, oraz mieć możliwość zawarcia umów handlowych na całym świecie. Możemy zacząć budować po ponad trzech latach relacje z naszymi przyjaciółmi i partnerami z UE. To będzie bardzo ekscytujący czas i bardzo pozytywna strona całego projektu.

Boris Johnson odniósł się także (pełen nadziei) do głosowania w Izbie Gmin zaplanowanego na 19 października:

- Jestem pewien, że, gdy moi koledzy w parlamencie, przestudiują tę umowę, to zechcą na nią zagłosować w sobotę. Jest to szansa dla nas jako zwolenników demokracji, aby doprowadzić do Brexitu i wyjść z UE 31 października. Czas, który mamy za sobą był długi, bolesny i prowadzący do podziałów. Teraz przyszedł dla nas moment jako kraju, aby się zjednoczyć i zrealizować ten projekt oraz zacząć budować nowe i postępowe relacje z naszymi unijnymi przyjaciółmi.

Premier dodał także, iż nie uważa, że istnieje jakakolwiek możliwość dalszego przesunięcia terminu Brexitu. Jak jednak nakazuje mu przegłosowana przez posłów poprawka – tzw. Benn Act – w przypadku, gdy parlament nie zgodzi się na umowę – premier będzie musiał wystąpić do Unii Europejskiej z prośbą o dalsze przesunięcie terminu Brexitu.

