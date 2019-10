Nowa Umowa ws. Brexitu zawarta – Co teraz czeka Borisa Johnsona?

Mimo wielkiego entuzjazmu, jaki towarzyszy od wczoraj ekipie rządowej w związku z podpisaniem nowej Umowy ws. Brexitu, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 października zależy jeszcze od zgody Parlamentu Europejskiego i, co najważniejsze, deputowanych do Izby Gmin. W najbliższych dniach czeka nas zatem jeszcze sporo emocji odnośnie Brexitu.

O tym, że zawarta została „nowa wspaniała umowa” z Brukselą, która „oddaje Londynowi kontrolę”, premier poinformował opinię publiczną zaledwie 14 dni przed planowanym opuszczeniem Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Ale zawarcie nowego porozumienia z Unią Europejską to dopiero pierwszy krok na drodze do sukcesu i do wyjścia z bloku, do którego Brytyjczycy zobowiązali rządzących w referendum 3,5 roku temu. Jak zatem będą wyglądały najbliższe dni i co teraz będzie musiał zrobić rząd Borisa Johnsona, żeby doprowadzić sprawę do końca?

19 października

W dniu 19 października, w sobotę, parlamentarzyści zbiorą się na specjalnym posiedzeniu Izby Gmin, aby przedyskutować i przyjąć bądź odrzucić nową Umowę ws. Brexitu wynegocjowaną wczoraj przez Borisa Johnsona. Data 19 października jest datą ostateczną, jak to zostało wskazane w umowie Benn Act, aby podjąć decyzję o wyjściu na podstawie umowy albo o ponownym wydłużeniu Brexitu. Zgodnie z najświeższymi informacjami, północnoirlandzka partia DUP nie popiera na razie nowej umowy.

20 października

Dzień po głosowaniu nad nową Umową brexitową w brytyjskim parlamencie, w Brukseli ponownie zbiorą się liderzy UE, by zadecydować o Brexicie w sposób rozstrzygający. Jeśli Boris Johnson wygra głosowanie w parlamencie, to utoruje tym samym UE drogę do wyrażenia ostatecznej zgody na Brexit. Jeśli tekst nowej umowy zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu do poniedziałku 21 października, to deputowani zdążą go automatycznie zatwierdzić. Jeśli natomiast posłowie Izby Gmin odrzucą umowę, to Boris Johnson będzie musiał zawnioskować o kolejne wydłużenie Brexitu.

31 października

Jeśli deputowani do Izby Gmin zagłosują za umową ws. Brexitu, to Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października o godz. 11. Jeśli jednak premier będzie musiał zawnioskować o kolejne wydłużenie Brexitu, to jego następny termin zostanie wyznaczony na 31 stycznia 2020 r.