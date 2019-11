„12 pytań do Borisa Johnsona” - Zobacz, jak premier reklamuje się przed wyborami i pozwala sobie na kontrowersyjne uwagi o opozycji

Fot. YouTube/Conservatives

Na youtube’owym kanale Partii Konserwatywnej, pojawił się nietypowy „spot” wyborczy. Widzimy w nim Borisa Johnsona, którzy krząta się po siedzibie torysów i odpowiada na mniej lub bardziej poważne pytania zadawane przez głos zza kamery. Premier pozwala sobie przy tym na dość swobodne zachowanie i na nieco kontrowersyjne uwagi na temat opozycji. Co sądzicie, o wypowiedziach i o zachowaniu Johnsona?

W krótkim filmiku możemy być świadkami nietypowego wywiadu z Borisem Johnsonem. Premier opowiada nie tylko o sprawach politycznych, związanych z Brexitem i wyborami - wiele pytań zadanych przez głos zza kamery okazało się zadziwiająco lekkich i dotykających typowych dla Brytyjczyków spraw, takich jak upodobanie do fish&chips i marmite czy samodzielne przyrządzanie posiłków w domowym zaciszu.

W jednym z pierwszych pytań Johnson został poproszony o opisanie, jak wygląda jego przeciętny poranek. Premier z miejsca przyznał się, że wczesne wstawanie z łóżka nie jest jego mocną stronę. Gdy jednak uda mu się w końcu stanąć na nogach, to pierwszą rzeczą, jaką robi jest wyjście z psem na spacer. Z kolei zapytany, co najbardziej zaskoczyło go po objęciu funkcji premiera, Johnson przyznał, że zdziwiło go, jak bardzo restrykcyjna jest ochrona i kwestie bezpieczeństwa na Downing Street 10. Podczas wywiadu Johnson miał również okazję pochwalić się swoim gustem muzycznym, odpowiadając na pytanie o ulubiony zespół - premier wskazał The Rolling Stones oraz The Clash.

Z poważniejszych pytań, szef brytyjskiego rządu został poproszony o doradzenie wyborcom, na kogo warto głosować w nadchodzących wyborach. Premier stwierdził oczywiście, że wybór jest tu bardzo prosty - albo zagłosujesz na konserwatystów, którzy dysponują gotową umową brexitową i wyprowadzą UK z UE tak szybko, jak to możliwe, albo zagłosujesz na socjalistyczną opozycję, która - zdaniem premiera - oferuje niepotrzebne przeciąganie całego chaosu brexitowego oraz kolejne referendum. Mówiąc przy tym o ewentualnym nowym rządzie utworzonym przez Partię Pracy, premier określił potencjalny gabinet Jeremy'ego Corbyna jako socjalistyczny, a nawet - na wpół marksistowski, co wydaje się stwierdzeniem dość kontrowersyjnym...

Po obejrzeniu nagrania trudno oprzeć się wrażeniu, że nie jest to zwykły wywiad. Jest to raczej dość pomysłowy i nieco długi „spot” wyborczy - szczególnie, że nagranie do sieci trafiło za sprawą samych konserwatystów. Koniecznie zobaczcie cały filmik i podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami!