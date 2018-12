10 skarbów, które znaleziono w 2018 roku

Pozornie może się wydawać, że wszystkie skarby zostały już odkryte. Okazuje się jednak, że wiele rzeczy wciąż czeka na odnalezienie, a fakt ten potwierdza poniższa lista najciekawszych odkryć w 2018 roku.

Zaczarowany ogród w Pompejach

Ruiny tego starożytnego miasta zniszczonego przez wybuch Wezuwiusza w roku 79 n.e. do dzisiaj przyciągają rzesze turystów. Wydawałoby się, że o Pompejach wiemy praktycznie wszystko, a jednak w mijającym roku właśnie w ruinach tego starożytnego miasta odnaleziono "zaczarowany ogród". Jest to pozostałość po rzymskiej willi, która była ozdobiona wyjątkowo pięknymi freskami. Niesamowite w tym znalezisku jest to, że kolory malowideł wciąż są niezwykle jaskrawe.

Złote monety z Como

W leżącym na północy Włoch mieście Como robotnicy remontujący miejscowy teatr natrafili na leżący w ziemi słoik. Gdy zajrzeli do jego wnętrza ich oczom ukazał się prawdziwy skarb jakim były stos złotych monet. Skarb datowany jest na V wiek n.e. i zaraz po odkryciu został przetransportowany do Mediolanu w celu wykonania potrzebnych badań.

Najstarsze namalowane zwierzę

Najstarsze malowidło zwierzęcia, które wykonane zostało ludzką ręką nie znajduje się wcale we Francji, ale na Borneo. Skalny rysunek zwierzęcia podobnego do krowy został namalowany 54 tys. lat p.n.e.

Diament wielkości piłki tenisowej

Ogromny diament o wadze 910 karatów został odkryty przez brytyjską firmę w jej kopalni w Lesotho w styczniu 2018 roku. Dzięki takiemu odkryciu akcje firmy podskoczyły aż o 15 proc. Diament został sprzedany za 31 mln funtów anonimowemu kolekcjonerowi.

Wielki szmaragd

Pozostajemy przy kamieniach szlachetnych, ale tym razem odkrycie dotyczy szmaragdu. Kryształ wielkości hamburgera ważący 5 655 karatów. Kamień został odkryty w kopalni mieszczącej się w Zambii.

Indiański toporek

Amerykański licealista ze stanu Ohio wraz ze swoim kolegą odkrył podczas rutynowych ćwiczeń archeologicznych datowany na 6 tys. lat indiański toporek. Według archeologów skarb ten ma ogromną wartość dla badaczy historii prawowitych mieszkańców Ameryki Północnej.

Statek obcych (?)

Domniemany statek istot pozaziemskich leży na dnie oceanu w okolicach Bermudów, a dokładniej słynnego "trójkąta bermudzkiego". Został on zauważony przez poszukiwacza Darella Milkosa pracującego dla telewizji Discovery. Twierdzi on, że cały statek ma wielkość dwóch boisk piłkarskich i na dni Atlantyku leży kilka tysięcy lat.

Tytanic z czasów wiktoriańskich

W styczniu 2018 roku grupa poszukiwaczy obwieściła, że u wybrzeża Północnej Karoliny w USA natrafiła na zatopiony wrak statku parowego "Pułaski", który zatonął w 1838 roku z 200 osobami na pokładzie. Statek ten był uważany za najbardziej luksusowy okręt swoich czasów i z tego powodu miał na pokładzie bardzo cenne skarby.

Złoto Dunaju

Jeśli ktoś myśli, że w Europie już wszystko zostało odnalezione, to jest w wielkim błędzie. Tegoroczna susza sprawiła, że wody Dunaju odsłoniły wiele ciekawych skarbów i znalezisk takich jak prehistoryczne zabudowania. W okolicach miasta Erd na Węgrzech archeolodzy odkryli z kolei antyczne miecze, piki, a nawet kule armatnie. Jednak najważniejszym odkryciem był skarb złożony z tysiąca złotych monet, które datowane są na wiek XVIII.

13-letni archeolog amator i jego skarb

W kwietniu tego roku 13-letni Luca Malaschnichenko wraz ze swoim dorosłym kompanem przeszukiwali za pomocą wykrywaczy metali niemiecką wyspę Rügen. W czasie poszukiwań odkryli monety, naszyjniki, perły, pierścienie i inne cenne artefakty. Eksperci sądzą, że skarb należał do króla Wikingów Heralda Sinozębego, który rządził w Danii i Norwegii na przełomie IX i X wieku.