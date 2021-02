10 najniebezpieczniejszych autostrad w UK. Sprawdź gdzie się znajdują!

Fot. Getty

167 448 – aż tyle mandatów wystawiła brytyjska policja za przekroczenie prędkości na 10 najniebezpieczniejszych autostradach w UK. Sprawdź, czy jedna z nich nie biegnie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

Informacje dotyczące najniebezpieczniejszych i najbezpieczniejszych dróg szybkiego ruchu w UK uzyskała firma Wessex Fleet, na podstawie prawa do informacji publicznej (ang. Freedom of Information). Wessex Fleet poprosiło o dostęp do danych dotyczących wykroczeń drogowych popełnionych w 2020 r. we wszystkich krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa – Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej (pytanie zostało wysłane do 45 jednostek policji terytorialnej na terenie całego kraju). Z opublikowanych danych wynika, że na 10 najniebezpieczniejszych autostradach w Zjednoczonym Królestwie, kierowcy zostali ukarani mandatami aż 167 448 razy, z tym że ponad jedną czwartą mandatów wystawili funkcjonariusze Metropolitan Police.

Najniebezpieczniejsze autostrady w UK

Poniżej prezentujemy listę 10 najniebezpieczniejszych autostrad w UK, wraz z liczbą mandatów, które policjanci wystawili poruszającym się po nich kierowcom:

1. A282 (Kent Police) – 26 920 mandatów

2. M25 (Surrey Police) – 23 558 mandatów

3. M4 -na odcinku od Clayponds Ave do Transport Ave (Met Police) – 16 188 mandatów

4. M5 (Avon and Somerset Constabulary) – 14 833 mandatów

5. A1081 (Bedfordshire Police) – 14 753 mandatów

6. M4 – na odcinku od Grand Union Canal do Clayponds Ave (Met Police) – 14 529 mandatów

7. A406 (Met Police) – 14 509 mandatów

8. Aigburth Road (Merseyside Police) – 14 476 mandatów

9. A12 (Suffolk Constabulary) – 14 351 mandatów

10. M3 (Surrey Police)- 13 331 mandatów

Najbezpieczniejsze autostrady w UK

A oto lista 10 najbezpieczniejszych autostrad w UK w roku 2020:

1. Station Road (Dyfed-Powys Police) – 16 mandatów

2. Heol Y Bont (Dyfed-Powys Police) – 17 mandatów

3. A489 (Dyfed-Powys Police) – 18 mandatów

4. Penglais Hill (Dyfed-Powys Police) – 18 mandatów

5. Victoria Embankment (City of London Police) – 19 mandatów

6. Bishopsgate (City of London Police) – 20 mandatów

7. A40, Glangyrwyney (Dyfed-Powys Police) – 23 mandatów

8. A470 (Dyfed-Powys Police) – 27 mandatów

9. A44 (Dyfed-Powys Police) – 28 mandatów

10. A40, Narbeth Road (Dyfed-Powys Police) – 29 mandatów