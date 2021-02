Nastolatek został postrzelony z kuszy na stacji kolejowej w Londynie! Walczy o życie w szpitalu

Fot. Getty

W dniu wczorajszym, późnym wieczorem, na jednej ze stacji kolejowych w Londynie, nastolatek został postrzelony z kuszy. Chłopak przeżył, ale jego stan jest bardzo ciężki.

O tym, że na stacji Abbey Wood znajduje się poważnie ranny, młody mężczyzna, przypadkowi przechodnie zaalarmowali policję wczoraj wieczorem, chwilę po godz. 22. Początkowo wydawało się, że 18-letni chłopak został dźgnięty nożem, ale niedługo później śledczy ustalili, że został on prawdopodobnie postrzelony z kuszy. Stacja Abbey Wood, usytuowana w dzielnicy o tej samej nazwie (w południowo – wschodniej części Wielkiego Londynu) została zamknięta na całą noc, ale rano ruch pociągów został już na niej przywrócony.

Przestępczość w Londynie nie napawa optymizmem

Wiadomo jest, że 18-latek został znaleziony na ławce, na stacji, natomiast nie wytypowano jeszcze potencjalnych jego oprawców. Policja wszczęła dochodzenie i zaapelowała do wszystkich osób, które mogły widzieć, co stało się na stacji lub które mogły przebywać w niedalekiej od niej odległości w godzinach wieczornych, o zgłoszenie się na komendę. - Jesteśmy na wczesnym etapie śledztwa i nie wiemy, gdzie dokładnie rozpoczął się ten brutalny incydent. Po dochodzeniu przeprowadzonym w ciągu nocy uważamy, że mężczyzna odniósł obrażenia od strzału z kuszy. Chciałbym zaapelować do każdego, kto mógł być świadkiem czegoś podejrzanego na Abbey Road i Wilton Road między 21:45 a 22:20, aby jak najszybciej skontaktował się z nami i pomógł w dochodzeniu. To był szokujący akt przemocy i chciałbym zapewnić opinię publiczną, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć sprawców – zwrócił się do mieszkańców Abbey Wood nadinspektor Sam Blackburn.