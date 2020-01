10 najgorszych miejsc do życia w Anglii – Zobacz ranking!

Zobacz ranking najgorszych miast do życia w Anglii

Fot. Getty

Portal iLiveHere.co.uk przygotował, jak co roku, listę najgorszych miejsc do życia w Anglii. Po raz drugi z rzędu na czele niechlubnej listy znalazło się miasto Peterborough.

Na podium wraz z Peterborough znalazły się jeszcze miasta Doncaster, w South Yorkshire i Huddersfield, w West Yorkshire. Peterborough zostało ocenione przez 80 tys. ankietowanych jako najgorsze miasta do życia w Anglii ze względu na swoją „wykańczającą atmosferę”. Z kolei trzecie Huddersfield zostało skrytykowane przede wszystkim za panujące w nim zanieczyszczenie.

Dalsze miejsca w niechlubnym rankingu zajęły:

4. Rochdale w Greater Manchester;

5. Rotherham w South Yorkshire;

6. Nottingham w Nottinghamshire;

7. Keighley w West Yorkshire;

8. Wakefield w West Yorkshire

9. Stoke-on-Trent w Staffordshire;

10. Halifax w West Yorkshire.

Ranking: Ujawniamy NAJLEPSZE miasta do życia w UK - pierwsze miejsce zostało zajęte przez...

Większość najgorszych miejsc do życia w Anglii znajduje się na północy kraju. Nie dziwi to posła Partii Pracy, Andy'ego McDonalda, który zaznacza, że wynika to z niedoinwestowania tych miast i zostawienia ich przez polityków na pastwę losu.